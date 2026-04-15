Chelsea dobije targu z Liverpoolem? Rozpoczęto rozmowy

13:19, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Anfield Watch

Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem pomocnika Liverpoolu, Curtisa Jonesa. W sprawie tego transferu rozpoczęły się już pierwsze rozmowy - poinformował serwis Anfield Watch.

Curtis Jones może dołączyć do Chelsea

Curtis Jones może odejść z Liverpoolu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. 25-letni pomocnik chciałby regularnie występować w podstawowym składzie, na co obecnie nie może liczyć w ekipie The Reds, gdzie konkurencja jest bardzo duża. Co więćej, władze z Merseyside są gotowe rozważyć oferty za swojego wychowanka, licząc przy tym na atrakcyjny zysk z jego ewentualnej sprzedaży.

Jak podaje brytyjski serwis „Anfield Watch”, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Curtisa Jonesa jest Chelsea. Sześciokrotny reprezentant Anglii mógłby wzmocnić środek pola drużyny The Blues, która szuka nowych rozwiązań w tej formacji. Co ciekawe, w sprawie tego potencjalnego transferu podobno odbyły się już pierwsze rozmowy.

Londyńczycy muszą jednak liczyć się z dużą konkurencją, ponieważ sytuację zawodnika monitorują również Manchester City oraz Newcastle United, co może znacząco wpłynąć na przebieg negocjacji.

Curtis Jones jest wychowankiem Liverpoolu, a w 2020 roku został włączony do pierwszego zespołu. W trwającym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że dla klubu z Anfield Road jest to jeden z ostatnich momentów na jego sprzedaż za wysoką kwotę. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie około 35 milionów euro.