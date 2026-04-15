Koszmar gwiazdy Liverpoolu! Poważna kontuzja, przez którą opuści Mistrzostwa Świata

Hugo Ekitike nie zagra na Mistrzostwach Świata

Liverpool nie tylko odpadł z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, ale również stracił ważnego piłkarza. Już w 31. minucie boisko musiał opuścić Hugo Ekitike, którego na placu gry zastąpił Mohamed Salah. The Reds przegrali w rewanżu tak samo jak przed tygodniem (0:2). Sam fakt braku awansu był brany pod uwagę, ale kontuzja francuskiego piłkarza sprawiła, że na Anfield panuje grobowe nastroje.

Z najnowszych informacji serwisu Le Parisien wynika, że Hugo Ekitike zerwał prawe ścięgno Achillesa. Zazwyczaj taka kontuzja wiąże się z wielomiesięczną przerwą. Źródło pisze nawet o dziewięciu miesiącach absencji. Dla Liverpoolu to naprawdę czarny scenariusz.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to Ekitike nie zagra do końca 2026 roku. Jasne jest, że jego udział w Mistrzostwach Świata, które wystartują w czerwcu jest wykluczony. To dodatkowy cios dla reprezentacji Francji, w której ostatnio regularnie grał.

Ekitike został piłkarzem Liverpoolu latem ubiegłego roku, przenosząc się z Eintrachtu Frankfurt za prawie 100 milionów euro. Tak długa kontuzja to żadna nowość dla zespołu, jeśli chodzi o nowych zawodników. Przypomnijmy, że prawie od razu po transferze na cały sezon wypadł Giovanni Leoni, który zerwał więzadła. W trwającej kampanii Francuz rozegrał 45 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 6 asyst.