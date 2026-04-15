Real Madryt wystawił napastnika na listę transferową

10:39, 15. kwietnia 2026 11:12, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Mario Cortegana / The Athletic

Gonzalo Garcia najpewniej odejdzie z Realu Madryt w letnim oknie transferowym. Jak donosi Mario Cortegana na łamach portalu The Athletic, 22-letni napastnik został wystawiony na sprzedaż. Hiszpański klub czeka na oferty za młodego snajpera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego planuje przebudowę składu. Drużyna Królewskich prezentuje się poniżej oczekiwań w La Lidze i odpadła już z Pucharu Króla, przez co jedyną szansą na uratowanie sezonu pozostaje Liga Mistrzów. Triumf w tych prestiżowych rozgrywkach będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem. Najbliższego lata władze stołecznego klubu zamierzają dokonać przeglądu kadry, czyli sprzedać niepotrzebnych zawodników oraz zakontraktować nowych piłkarzy.

Jak informuje w środowy poranek Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, Real Madryt wystawił na listę transferową między innymi Gonzalo Garcię. 22-letni środkowy napastnik nie ma większych szans na regularne występy, pełniąc rolę zmiennika Kyliana Mbappe.

Włodarze klubu z Santiago Bernabeu dostrzegają w nim jednak potencjał sprzedażowy i liczą na spory zysk. Według doniesień mogą oczekiwać nawet około 50 milionów euro, a zainteresowanie utalentowanym zawodnikiem wykazuje chociażby Newcastle United.

Mierzący 182 centymetry napastnik jest wychowankiem La Fabriki i do pierwszego zespołu Realu Madryt awansował w czerwcu 2025 roku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego występ na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025, gdzie w kilku spotkaniach zastępował wspomnianego wyżej Mbappe. W 6 meczach zdobył 4 bramki oraz zanotował 1 asystę, zostając królem strzelców turnieju, co znacząco podniosło wartość snajpera na rynku.