Nawet 100 milionów funtów od Manchesteru City. Cztery kluby mają plan

Manchester City może mierzyć się z kolejnymi roszczeniami. Jak informuje talkSPORT, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham mogą żądać ponad 100 milionów funtów.

fot. Tom McAtee / Alamy Na zdjęciu: Etihad Stadium

Manchester City może mieć ogromny problem

Manchester City znalazł się w sytuacji, która może mieć konsekwencje wykraczające poza samo postępowanie dotyczące zarzutów finansowych. Według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa cztery kluby Premier League zabezpieczyły sobie możliwość dochodzenia odszkodowań od klubu z Etihad Stadium.

Chodzi o sezony, w których wspomniane zespoły miały ponieść straty wskutek działań Manchesteru City. W grę mogą wchodzić między innymi utracone miejsca w Lidze Mistrzów oraz niewywalczone trofea. znany dziennikarz przekonuje, że potencjalne roszczenia każdego z klubów mogą przekroczyć 100 milionów funtów.

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Sprawa ma również interesujący wątek związany z Manchesterem United. Obecnym dyrektorem generalnym klubu jest Omar Berrada, który wcześniej pracował w strukturach Manchesteru City. To właśnie on miał w przeszłości uczestniczyć w działaniach dotyczących wypłat i kwestii odszkodowawczych.

Według wieści Jacobsa osoby z otoczenia Berrady nie spodziewają się jednak, aby został on osobiście uwikłany w postępowanie. Jak podaje talkSPORT, potencjalne roszczenia Manchesteru United, Liverpoolu, Arsenalu i Tottenhamu mogą stać się kolejnym poważnym elementem sprawy Manchesteru City, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki prawne.

Tymczasem już 11 października w lidze angielskiej odbędzie się ciekawe starcie z udziałem drużyny z Anfield i ekipy Enzo Mareski. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.