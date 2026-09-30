Manchester City przed kolejną walką. Rywale nie chcą już czekać

16:14, 30. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Times

Manchester City może poznać swój dalszy los szybciej, niż się wydawało. "The Times" informuje, że kluby Premier League chcą zakończenia sprawy przed końcem obecnego sezonu.

Piłkarze Manchesteru City
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Ważny moment dla Manchesteru City

Manchester City od dłuższego czasu pozostaje w centrum postępowania dotyczącego zarzutów związanych z naruszeniem przepisów Premier League. Teraz część rywali oczekuje, że wieloletnia sprawa wreszcie znajdzie finał. Kluby chcą uniknąć sytuacji, w której postępowanie będzie ciągnęło się jeszcze przez kolejne sezony.

Według wieści „The Times” przedstawiciele klubów liczą na to, że ewentualne sankcje mogłyby zostać nałożone jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2027/28. Warunkiem byłoby jednak uznanie Man City za winnego oraz zakończenie procedury odwoławczej.

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Jeden z szefów czołowego klubu Premier League, cytowany anonimowo przez źródło, wskazał na potrzebę wprowadzenia nowych zasad dotyczących terminów składania apelacji. Jego zdaniem obecna sytuacja trwa zdecydowanie zbyt długo, a kluby oczekują jasnego rozstrzygnięcia.

Manchester City ma czas do piątku, 2 października, na odwołanie się od decyzji niezależnej komisji. Klub konsekwentnie podkreśla, że nie uznaje zarzutów i zamierza bronić swojego stanowiska. Oznacza to, że nawet po wydaniu decyzji sprawa może wejść w kolejną fazę. Rywale chcą jednak, aby tym razem finał nastąpił znacznie szybciej.

Tymczasem już 11 października w lidze angielskiej odbędzie się hit z udziałem Liverpoolu i Manchesteru City. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.

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