Manchester City przed kolejną walką. Rywale nie chcą już czekać

Manchester City może poznać swój dalszy los szybciej, niż się wydawało. "The Times" informuje, że kluby Premier League chcą zakończenia sprawy przed końcem obecnego sezonu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Ważny moment dla Manchesteru City

Manchester City od dłuższego czasu pozostaje w centrum postępowania dotyczącego zarzutów związanych z naruszeniem przepisów Premier League. Teraz część rywali oczekuje, że wieloletnia sprawa wreszcie znajdzie finał. Kluby chcą uniknąć sytuacji, w której postępowanie będzie ciągnęło się jeszcze przez kolejne sezony.

Według wieści „The Times” przedstawiciele klubów liczą na to, że ewentualne sankcje mogłyby zostać nałożone jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2027/28. Warunkiem byłoby jednak uznanie Man City za winnego oraz zakończenie procedury odwoławczej.

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Jeden z szefów czołowego klubu Premier League, cytowany anonimowo przez źródło, wskazał na potrzebę wprowadzenia nowych zasad dotyczących terminów składania apelacji. Jego zdaniem obecna sytuacja trwa zdecydowanie zbyt długo, a kluby oczekują jasnego rozstrzygnięcia.

Manchester City ma czas do piątku, 2 października, na odwołanie się od decyzji niezależnej komisji. Klub konsekwentnie podkreśla, że nie uznaje zarzutów i zamierza bronić swojego stanowiska. Oznacza to, że nawet po wydaniu decyzji sprawa może wejść w kolejną fazę. Rywale chcą jednak, aby tym razem finał nastąpił znacznie szybciej.

Tymczasem już 11 października w lidze angielskiej odbędzie się hit z udziałem Liverpoolu i Manchesteru City. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.