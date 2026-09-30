Real Madryt rozważa darmowy transfer gwiazdy Liverpoolu

Real Madryt rozważa wielki transfer zupełnie za darmo. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że na radarze znalazł się Virgil van Dijk. Latem przyszłego roku wygasa mu kontrakt z Liverpoolem.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Van Dijk w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Absolutny hit

Real Madryt przeprowadził w minione lato sześć transferów, wydając na wzmocnienia aż 225 milionów euro. Mimo to nie każda formacja została wzmocniona w sposób, w jaki życzyłby sobie tego Jose Mourinho. Nowy szkoleniowiec Los Blancos potrzebuje jeszcze jednego środkowego pomocnika, a także środkowego obrońcę, aby zwiększyć głębie składu. Hiszpańskie media zaskoczyły informacją o możliwym kandydacie.

Zdaniem dziennika Mundo Deportivo w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się Virgil van Dijk. Reprezentant Holandii może być do wzięcia za darmo po zakończeniu sezonu. Jego kontrakt z Liverpoolem wygasa z końcem czerwca. Na ten moment bliżej mu do odejścia niż przedłużenia umowy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Van Dijk w lipcu tego roku obchodził 35. urodziny, lecz mimo to wciąż pozostaje jednym z najlepszych obecnie środkowych obrońców. Liverpool nie podjął jeszcze decyzji w sprawie jego przyszłości, ale rozgląda się już za jego następcą. Na ten moment nie wiadomo, jak do samego pomysłu przeprowadzki do Madrytu podchodzi sam piłkarz. Z Liverpoolem jest związany od 2018 roku, gdy został sprowadzony z Southampton za 85 mln euro.

Nie da się ukryć, że pozycja środkowego obrońcy jest w Realu najsłabiej obsadzona, a na dodatek stoperzy często wypadają przez kontuzje. Obecnie do dyspozycji trenera są jedynie Antonio Rudiger i Raul Asencio. Ibrahima Konate oraz Eder Militao leczą kontuzje, a Dean Huijsen jest zawieszony.