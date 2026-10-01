Urban dostał pytanie o Lewandowskiego. Tak ocenił jego formę

15:43, 1. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski i jego forma to jeden z wątków, jakie poruszono na konferencji prasowej. Jan Urban, cytowany przez WP SportoweFakty, krótko podsumował dyspozycję kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wygląda coraz lepiej – przekonuje Urban

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa niezbyt udane mecze w ramach Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną, a kilka dni temu przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją (1:3). W obu starciach wystąpił Robert Lewandowski. Pierwszy mecz zaczął w wyjściowej jedenastce, lecz drugie na ławce rezerwowych. Na boisku zameldował się pod sam koniec w 88. minucie.

Na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Rumunią o formę Lewandowskiego zapytany został Jan Urban. Selekcjoner podkreślił, że 38-latek wygląda coraz lepiej. „Jeśli chodzi o Roberta, to jest tak jak powiedziałem. On wygląda – i na co dzień, poza boiskiem – z dnia na dzień zdecydowanie lepiej. Bardziej wyspany, bardziej zaadoptowany do nowego czy innego czasu. I na treningach jest podobnie. Widać chęci, widać taką chęć gry, bycia na boisku” – powiedział Jan Urban na konferencji, cytowany przez WP SportoweFakty.

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W konfrontacji ze Szwecją w wyjściowej jedenastce zastąpił go Mateusz Żukowski. Dziennikarz zastanawiali się, czy selekcjoner wyobraża sobie współpracę obu zawodników na boisku. Jan Urban nie wykluczył takiego scenariusza, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli będzie taka potrzeba, to czemu nie. Natomiast ja już po meczu mówiłem, że Żukowski zagrał dobre spotkanie. Zdobywa doświadczenie w reprezentacji, bo po prostu go nie ma. Zdobywa je i na tle takiego przeciwnika to na pewno jest duża rzecz dla niego zagrać, wiedzieć, jakie są wymagania, jak się zachowywać wobec zawodników grających na najwyższym poziomie – mówił selekcjoner.

Mecz z Rumunią odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

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