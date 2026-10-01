Urban dostał pytanie o Lewandowskiego. Tak ocenił jego formę

Robert Lewandowski i jego forma to jeden z wątków, jakie poruszono na konferencji prasowej. Jan Urban, cytowany przez WP SportoweFakty, krótko podsumował dyspozycję kapitana reprezentacji Polski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wygląda coraz lepiej – przekonuje Urban

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa niezbyt udane mecze w ramach Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu zremisowaliśmy bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną, a kilka dni temu przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją (1:3). W obu starciach wystąpił Robert Lewandowski. Pierwszy mecz zaczął w wyjściowej jedenastce, lecz drugie na ławce rezerwowych. Na boisku zameldował się pod sam koniec w 88. minucie.

Na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z Rumunią o formę Lewandowskiego zapytany został Jan Urban. Selekcjoner podkreślił, że 38-latek wygląda coraz lepiej. „Jeśli chodzi o Roberta, to jest tak jak powiedziałem. On wygląda – i na co dzień, poza boiskiem – z dnia na dzień zdecydowanie lepiej. Bardziej wyspany, bardziej zaadoptowany do nowego czy innego czasu. I na treningach jest podobnie. Widać chęci, widać taką chęć gry, bycia na boisku” – powiedział Jan Urban na konferencji, cytowany przez WP SportoweFakty.

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W konfrontacji ze Szwecją w wyjściowej jedenastce zastąpił go Mateusz Żukowski. Dziennikarz zastanawiali się, czy selekcjoner wyobraża sobie współpracę obu zawodników na boisku. Jan Urban nie wykluczył takiego scenariusza, jeśli zajdzie taka potrzeba.

– Jeśli będzie taka potrzeba, to czemu nie. Natomiast ja już po meczu mówiłem, że Żukowski zagrał dobre spotkanie. Zdobywa doświadczenie w reprezentacji, bo po prostu go nie ma. Zdobywa je i na tle takiego przeciwnika to na pewno jest duża rzecz dla niego zagrać, wiedzieć, jakie są wymagania, jak się zachowywać wobec zawodników grających na najwyższym poziomie – mówił selekcjoner.

Mecz z Rumunią odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.