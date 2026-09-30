Kontuzja zmieniła plany Realu Madryt. Mourinho ma trzy opcje

15:27, 30. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt musi reagować na problemy Raula Asensio. Jak informuje serwis internetowy Fichajes.net, klub rozważa trzy nazwiska w kontekście ewentualnego transferu.

Jose Mourinho
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt musi działać

Real Madryt znalazł się w sytuacji, która może wymusić transfer środkowego obrońcy. Raul Asencio zmaga się z uporczywym bólem piszczeli, a ewentualna operacja oznaczałaby nawet mniej więcej trzy miesiące przerwy. Jose Mourinho może zatem wkrótce otrzymać nowe rozwiązanie do defensywy, co sugeruje portal Fichajes.net.

Jedną z najbardziej naturalnych opcji pozostaje Jacobo Ramon. 21-latek zna klub od podszewki, a latem 2025 roku przeniósł się do Como za 2,5 miliona euro. Real zachował jednak 50 procent jego praw oraz możliwość odkupu za około dziewięć milionów euro w 2027 roku. Problemem może być sam zawodnik, który chce przede wszystkim regularnie grać.

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Znacznie większym wydatkiem byłby Nico Schlotterbeck. Niemiec jest związany z Borussią Dortmund umową do 2031 roku. Wcześniejsza klauzula odstępnego, wynosząca mniej więcej 50-60 milionów euro, wygasła w lipcu. Obecnie gigant La Liga musiałby zatem negocjować bezpośrednio z niemieckim klubem.

Na liście pozostaje również Alessandro Bastoni. Mourinho miał zabiegać o Włocha już latem, lecz Inter Mediolan oczekiwał za piłkarza około 70 milionów euro. Obrońca ma kontrakt do 2028 roku. W związku z tym także w tym przypadku rozmowy nie należałyby do prostych. Real Madryt musi teraz ocenić, czy problemy Asensio wystarczą, by przyspieszyć działania na rynku.

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