Kane wypalił prosto z mostu. Jednoznaczne słowa ws. Złotej Piłki

Harry Kane to jeden z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Napastnik Bayernu Monachium wprost odpowiedział na pytanie o nagrodę. To dla niego jedno ze sportowych marzeń.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane marzy o Złotej Piłce

Harry Kane ma za sobą znakomity sezon, w którym strzelił aż 61 bramek w 51 meczach. Formą imponuje również w trwających rozgrywkach, w których zdobył sześć goli w siedmiu spotkaniach. Nic więc dziwnego, że jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Wśród konkurentów Anglika najczęściej wymienia się Kyliana Mbappe z Realu Madryt oraz Lamine Yamala z FC Barcelony.

Od kilku tygodni w mediach zarówno Mbappe, jak i Yamal wspierani przez swoje kluby prowadzą kampanię na rzecz Złotej Piłki. W porównaniu do nich Kane ogranicza się jedynie do odpowiedzi dziennikarzy na pytania ws. prestiżowej nagrody. Ostatnio jednak otwarcie przyznał, że marzy o nagrodzie.

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– Zdobycie Złotej Piłki byłoby dla mnie ogromnym sukcesem, ale na ten moment koncentruję się przede wszystkim na tym, żeby ponownie prezentować wysoki poziom w tym sezonie – powiedział Harry Kane, cytowany przez Fabrizio Romano.

– To oczywiście wyjątkowe, że ceremonia odbywa się w Londynie. Angielski piłkarz nie zdobył Złotej Piłki od ponad 20 lat, mimo że w tym czasie pojawiło się wielu znakomitych zawodników z Anglii – dodał napastnik Bayernu Monachium.

Polymarket Sport kilka dni temu opublikował najnowsze wyliczenia. Równo na miesiąc przed galą Kane miał matematycznie największe szanse na zwycięstwo. Zdeklasował wręcz pozostałych kandydatów do Złotej Piłki.