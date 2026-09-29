Carrick zagrożony. To może być nowy trener Man United

Manchester United nie zwolni Michaela Carricka. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Gdyby jednak do tego doszło, The Telegraph sugeruje, że nowym trenerem Czerwonych Diabłów mógłby zostać Eddie Howe.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eddie Howe wśród kandydatów na nowego trenera Man United

Manchester United ponownie zawiódł na starcie sezonu. Gdy przedłużano kontrakt z Michaelem Carrickiem, spodziewano się, że drużyna pod jego wodzą wykona krok do przodu. Finalnie wyszło tak, że znów ma problemy z punktowaniem w Premier League. Po 5. kolejkach trwającej kampanii Czerwone Diabły zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Ratuje ich jedynie zwycięstwo na start Ligi Mistrzów.

Słabe wyniki w lidze spowodowały, że Carrick znalazł się pod sporą presją. Część mediów sugerowała, że może zostać nawet zwolniony. Jednak bardziej rzetelne źródła przekonują, że zarząd klubu dał mu czas, aby wyprowadzić drużynę z kryzysu. Mimo to pojawiają się nazwiska potencjalnych następców.

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Jedno z nich ujawnił serwis The Telegraph. Ich zdaniem w przyszłości do Manchesteru United trafić może Eddie Howe. Anglik obecnie jest bezrobotny, ale w przeszłości był wiele razy łączony z Czerwonymi Diabłami, gdy zwalniani byli Erik ten Hag oraz Ruben Amorim. Old Trafford to jednak tylko jedna z opcji dla 48-latka. Innym kierunkiem jest także reprezentacja Anglii, lecz tam obecnie stanowisko selekcjonera piastuje Thomas Tuchel.

Howe przez ostatnie lata był związany z Newcastle, gdzie pracował w latach 2021-2026. Wcześniej odpowiadał dwukrotnie za wyniki Bournemouth (2008-2011 i 2012-2020). Pracował także w Burnley w sezonie 2011-2012.