Guardiola wróci do Man City. Wszystko przez ostatnie wydarzenia

Josep Guardiola może pojawić się na kolejnym meczu Manchesteru City. Jak podaje CityXtra.co.uk, były trener chce wrócić na Etihad Stadium, aby wesprzeć klub po głośnej decyzji.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josep Guardiola planuje powrót na Etihad

Josep Guardiola zakończył pracę w Manchesterze City wraz z końcem sezonu 2025/26, zamykając niezwykle długi etap swojej kariery w klubie. Hiszpan spędził w klubie dekadę i poprowadził zespół do 20 trofeów. Mimo odejścia nadal pozostaje blisko związany z Man City.

Teraz szkoleniowiec ma rozważać wizytę na Etihad Stadium. Guardiola według informacji przytaczanych przez serwis CityXtra.co.uk miał przekazać osobom z otoczenia klubu, że chce być razem z ludźmi, z którymi przez lata pracował. Jego obecność byłaby szczególnym gestem wobec Manchesteru City.

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W tle znajduje się sprawa dotycząca zarzutów o naruszenie finansowych przepisów Premier League. Niezależna komisja uznała klub za winny części zarzucanych mu naruszeń, jednak Manchester City odwołał się od ustaleń. Guardiola wcześniej publicznie wyrażał poparcie dla stanowiska klubu i podkreślał, że wierzy w jego niewinność.

Jeżeli plany Hiszpana się potwierdzą, może on pojawić się na trybunach już 14 października. Tego dnia Manchester City zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Ogólnie dla Guardioli byłby to pierwszy powrót na Etihad w roli byłego szkoleniowca, a dla kibiców okazja do ponownego spotkania z jednym z najważniejszych trenerów w historii klubu.