Guardiola wróci do Man City. Wszystko przez ostatnie wydarzenia

11:34, 3. października 2026 12:33, 3. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CityXtra.co.uk

Josep Guardiola może pojawić się na kolejnym meczu Manchesteru City. Jak podaje CityXtra.co.uk, były trener chce wrócić na Etihad Stadium, aby wesprzeć klub po głośnej decyzji.

Pep Guardiola
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josep Guardiola planuje powrót na Etihad

Josep Guardiola zakończył pracę w Manchesterze City wraz z końcem sezonu 2025/26, zamykając niezwykle długi etap swojej kariery w klubie. Hiszpan spędził w klubie dekadę i poprowadził zespół do 20 trofeów. Mimo odejścia nadal pozostaje blisko związany z Man City.

Teraz szkoleniowiec ma rozważać wizytę na Etihad Stadium. Guardiola według informacji przytaczanych przez serwis CityXtra.co.uk miał przekazać osobom z otoczenia klubu, że chce być razem z ludźmi, z którymi przez lata pracował. Jego obecność byłaby szczególnym gestem wobec Manchesteru City.

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W tle znajduje się sprawa dotycząca zarzutów o naruszenie finansowych przepisów Premier League. Niezależna komisja uznała klub za winny części zarzucanych mu naruszeń, jednak Manchester City odwołał się od ustaleń. Guardiola wcześniej publicznie wyrażał poparcie dla stanowiska klubu i podkreślał, że wierzy w jego niewinność.

Jeżeli plany Hiszpana się potwierdzą, może on pojawić się na trybunach już 14 października. Tego dnia Manchester City zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Ogólnie dla Guardioli byłby to pierwszy powrót na Etihad w roli byłego szkoleniowca, a dla kibiców okazja do ponownego spotkania z jednym z najważniejszych trenerów w historii klubu.

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