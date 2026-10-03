Oto szanse Polski na awans w Lidze Narodów. Nie jest dobrze

Reprezentacja Polski mimo wysokiego zwycięstwa z Rumunią ma bardzo małe szanse na zwycięstwo w grupie. Football Meets Data wyliczyło dokładne szanse Biało-Czerwonych w Lidze Narodów.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska z małymi szansami na awans w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski jest na półmetku fazy grupowej Ligi Narodów. Po 3. kolejkach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie cztery punkty i zajmują 3. miejsce. W piątek wieczorem podopieczni Jana Urbana odnieśli przekonujące zwycięstwo, wygrywając przed własną publicznością z Rumunią aż (6:0). Wygrana mocno poprawiła morale wśród drużyny, a także kibiców. Wcześniej nasza kadra notowała serię pięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa.

Mimo wysokiej wygranej sytuacja Polski w Lidze Narodów nie wygląda obiecująco. Przynajmniej z matematycznego punktu widzenia i wyliczeń serwisu Football Meets Data. Prawdopodobieństwo, że wygramy grupę wynosi zaledwie 11,6% przy 20,6% Bośni i Hercegowiny oraz 67,6% Szwecji.

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Nieco lepiej prezentuje się sytuacja, jeśli chodzi o szanse na awans. Reprezentacja Polski ma 23,5% szans na promocję do dywizji A Ligi Narodów. Dla porównania Bośnia i Hercegowina ma ich 32,9%, a reprezentacja Szwecji aż 77,5%.

Sweden 🇸🇪 keep control over Group B4.



BiH 🇧🇦 v 🇵🇱 Poland on Monday is potentially decisive for the Top 2 battle.



Romania 🇷🇴 don't look like they can avoid the bottom spot and B/C playoffs. pic.twitter.com/OTqzQs6c9i — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2026

Już w poniedziałek podopieczni Jana Urbana rozegrają czwarty mecz w Lidze Narodów. Ich przeciwnikiem będzie Bośnia i Hercegowina. Pierwsze starcie obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. W listopadzie nasza kadra zmierzy się ponownie z Rumunią oraz ze Szwecją.