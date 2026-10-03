Zmiana w reprezentacji Polski. Piłkarz opuszcza zgrupowanie

10:26, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Łączy nas piłka

Wojciech Mońka po meczu z Rumunią opuszcza zgrupowanie. Profil Łączy nas piłka poinformował, że obrońca Lecha Poznań wzmocni młodzieżówkę Jerzego Brzęczka, która walczy o awans na EURO.

Jan Urban
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Wojciech Mońka przesunięty do reprezentacji Polski U21

Reprezentacja Polski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania rozegra jeszcze tylko jedno spotkanie. W poniedziałek (5 września) Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Wiadomo, że w meczu nie wystąpi Robert Lewandowski, który został zawieszony za nadmiar żółtych kartek. W kadrze meczowej nie znajdzie się także drugi kadrowicz, o czym poinformowała Łączy nas piłka w mediach społecznościowych.

Zgrupowanie po meczu z Rumunią opuści Wojciech Mońka. Młody stoper Lecha Poznań nie miał okazji zadebiutować w narodowych barwach. Dwa pierwsze spotkania spędził na trybunach, a ostatnie spotkanie oglądał z poziomu ławki rezerwowych. 19-latek dołączy do młodzieżowej kadry U21.

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Reprezentacja Polski U21 pod wodzą Jerzego Brzęczka jest na finiszu eliminacji o awans na Mistrzostwa Europy 2027. O wszystkim przesądzi poniedziałkowy mecz z rówieśnikami z Włoch. Do przypieczętowania awansu wystarczy remis lub porażka maksymalnie różnicą jednego gola.

Mońka już w marcu tego roku był powołany do młodzieżówki. Zagrał jednak tylko jedno spotkanie z Czarnogórą w pełnym wymiarze czasu. Wcześniej stanowił mocny punkt drużyny narodowej do lat 19, gdzie łącznie uzbierał 10 spotkań.

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