Cash podsumował Urbana. Tak ocenił selekcjonera

Reprezentacja Polski ma się z czego cieszyć po meczu z Rumunią. Matty Cash, cytowany przez Fakt, przyznał, że to wysokie zwycięstwo było dla selekcjonera. Reprezentant Polski przyznał, że to świetny szkoleniowiec.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash zadedykował zwycięstwo Urbanowi

Reprezentacja Polski przełamała kilka negatywnych serii jak m.in. passa siedmiu meczów bez zwycięstwa w Lidze Narodów, czy ogólna seria pięciu spotkań bez wygranej. Piątkowe starcie z Rumunią na PGE Narodowym z pewnością na długo zapadnie w pamięci kibiców. Biało-Czerwoni wręcz roznieśli rywala, wygrywając aż (6:0). Trzeci raz z rzędu na tym zgrupowaniu w wyjściowej jedenastce zagrał Matty Cash.

Cash po meczu udzielił kilku wywiadów w strefie mieszanej. Cytowany przez Fakt, ujawnił, że to zwycięstwo było przede wszystkim dla selekcjonera, który zmaga się z krytyką w mediach. Wprost powiedział, że Jan Urban to jego zdaniem naprawdę dobry szkoleniowiec.

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– Wszyscy stoimy za trenerem. Uważam, że jest naprawdę dobrym szkoleniowcem i świetnie zarządza ludźmi. Wszyscy jesteśmy z niego zadowoleni. Dlatego dzisiejszy wynik był również dla niego. W mediach pojawiło się trochę negatywnych komentarzy na jego temat, więc ten wynik był dla niego – powiedział Matty Cash, cytowany przez Fakt.

– W tej chwili powinniśmy przede wszystkim cieszyć się tym momentem. Wygraliśmy u siebie 6:0, strzeliliśmy sześć goli. To naprawdę bardzo dobry wynik. Teraz trzeba odpocząć, a później skupić się na Bośni – dodał reprezentant Polski.

Kolejny mecz Biało-Czerwoni zagrają w poniedziałek. Ich ostatnim rywalem podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania będzie Bośnia i Hercegowina.