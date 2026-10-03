Liverpool rusza po talent Barcelony. Jest plan na wielki transfer

Liverpool zainteresował się Marcem Bernalem. Jak podał Juan Jesus na X, angielski klub monitoruje sytuację pomocnika FC Barcelony, który może latem rozważyć zmianę otoczenia.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool zwietrzył okazję

Liverpool ma widzieć w Marcu Bernalu zawodnika odpowiadającego profilowi poszukiwanego defensywnego pomocnika. Za transferem ma stać trener Andoni Iraola, który chce zwiększyć możliwości rotacji w środku pola. Marc Bernal mógłby rywalizować o miejsce w składzie obok Alexisa Mac Allistera, Dominika Szoboszlaia czy Ryana Gravenbercha.

Problemem dla FC Barcelony może okazać się sytuacja samego piłkarza. Po pojawieniu się Rodriego konkurencja w drugiej linii wyraźnie wzrosła, a Marc Bernal nie otrzymuje tyle minut, ile oczekiwał. Jeśli jego pozycja w zespole nie poprawi się w kolejnych miesiącach, przedstawiciele zawodnika mają być gotowi rozważyć transfer podczas letniego okna.

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Liverpool nie jest jednak jedynym angielskim klubem zainteresowanym młodym Hiszpanem. Informacje o jego sytuacji zbierają również Manchester United oraz Chelsea. Istotnym argumentem pozostaje klauzula odstępnego wynosząca 30 milionów euro. Marc Bernal ma kontrakt z Barceloną do czerwca 2029 roku i pozostaje jednym z zawodników, z którymi klub z La Liga nie zamierza łatwo się pozbywać.

☎️ Marc Bernal atrae la atención de varios clubes: Liverpool y Atlético de Madrid lo siguen de cerca, con Simeone e Iraola como absolutos admiradores de su perfil.



➡️El jugador quiere convencer a Flick, pero en junio se evaluará su tiempo de juego. Con la presencia de intocables… https://t.co/eAh3SEDcDO — Juan jesus (@Juanjesuscsap) October 2, 2026

The Reds chcą jednak wykorzystać swoją przewagę i przekonać otoczenie Marca Bernala perspektywą regularnej gry oraz występów w europejskich pucharach. Klub planuje także obserwować pomocnika bezpośrednio podczas meczów Barcelony w listopadzie i grudniu. Jeśli jego sytuacja się nie zmieni, Liverpool może w 2027 roku wykonać konkretny ruch w sprawie transferu.