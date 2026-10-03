Juventus może mieć problem. Real Madryt chce ruszyć po gwiazdę

Real Madryt nie rezygnuje z Kenana Yildiza. Jak przekonuje "La Gazzetta dello Sport", 21-latek wciąż znajduje się na radarze Florentino Péreza przed kolejnym oknem transferowym.

fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wraca po gwiazdę Juventusu

Real Madryt od dłuższego czasu przygląda się sytuacji tureckiego ofensywnego zawodnika. Kenan Yildiz ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Juventusu, w którym we wszystkich rozgrywkach zdobył 11 bramek i dołożył 10 asyst. Jego rozwój sprawił, że zainteresowanie ze strony największych klubów w Europie nie słabnie.

Na razie piłkarz nie może jednak pomóc drużynie z Turynu. Kenan Yildiz przechodzi rehabilitację po operacji złamania piątej kości śródstopia w lewej stopie. Według obecnych przewidywań jego powrót do gry powinien nastąpić w listopadzie. Właśnie wtedy skauci Realu Madryt mają dokładniej przyjrzeć się jego dyspozycji po kontuzji.

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Juventus nie zamierza ułatwiać ewentualnego transferu. Kontrakt Turka obowiązuje aż do czerwca 2030 roku, a włoski klub chce dodatkowo poprawić jego warunki finansowe. W ten sposób Turyńczycy zamierzają podkreślić znaczenie zawodnika i ograniczyć zainteresowanie konkurencji. Kenan Yildiz znajduje się również w kręgu zainteresowań Arsenalu, który miał rozważać jego sprowadzenie.

Real ma analizować przede wszystkim formę fizyczną piłkarza po powrocie na boisko oraz jego dalszy rozwój. Źródło informuje, że w Madrycie dostrzegają w Kenan Yildizie profil zgodny z polityką pozyskiwania młodych, perspektywicznych zawodników do ofensywy. Jeśli Juventus nie zrealizuje swoich celów sportowych, temat transferu może nabrać tempa w 2027 roku.