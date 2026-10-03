Olise dostanie kontrakt życia. Gigantyczna oferta dla gwiazdy Bayernu

Michael Olise niebawem powinien przedłużyć umowę z Bayernem Monachium. Jak poinformował Bild, francuski gwiazdor może liczyć na gigantyczny kontrakt. Otrzyma podwyżkę wynagrodzenia z 14 mln euro do 25 milionów euro za sezon.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Fortuna dla Olise. Bayern rozbije bank na nowym kontrakcie

Michael Olise to bez wątpienia jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie. Latem 2024 roku dołączył do Bayernu Monachium, który zapłacił za niego 53 miliony euro. Inwestycja spłaciła się praktycznie od razu, ponieważ Francuz imponuje formą od początku pobytu w klubie. Łącznie wystąpił w 114 meczach, w których strzelił 50 bramek i zanotował 58 asyst. Wcześniej błyszczał na boiskach Premier League w barwach Crystal Palace.

Niesamowita forma, a zarazem skuteczność oraz wpływ na grę Bayernu przyciągnęły uwagę topowych klubów w Europie. W minione lato o transfer zawodnika starał się m.in. Real Madryt. Hiszpański gigant miał uczynić z 24-latka priorytet transferowy na najbliższą przyszłość.

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Z racji tego Bayern Monachium zdecydował, że nie będzie czekać i usiądzie do rozmów z piłkarzem w sprawie przedłużenia kontraktu. W umowie ma znaleźć się klauzula odstępnego w wysokości 200 milionów euro. Bild poinformował o konkretach dot. podwyżki wynagrodzenia.

Obecnie reprezentant Francji zarabia 14 milionów euro rocznie na mocy kontraktu do połowy 2029 roku. W przypadku nowej umowy jego pensja wzrośnie gigantycznie. Jeśli piłkarz zgodzi się przedłużyć porozumienie o kolejne lata do czerwca 2032 roku, będzie inkasował rocznie aż 25 milionów euro.