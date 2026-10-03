Lewandowski nowym rekordzistą! Przebił wyczyn Ronaldo

10:12, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  MisterChip [X]

Robert Lewandowski ustanowił nowy rekord w Lidze Narodów. Trzy bramki przeciwko Rumunii oznaczają, że jest najstarszym piłkarzem w historii rozgrywek, który strzelił hat-tricka. Jak poinformował użytkownik MisterChip, poprzedni rekord należał do Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski najstarszym strzelcem hat-tricka w Lidze Narodów

Robert Lewandowski po meczu z Rumunią przybliżył się do magicznego wyniku, jakim jest zdobycie 100 goli w barwach reprezentacji Polski. Po ostatnim spotkaniu kapitan Biało-Czerwonych ma na swoim koncie 92 trafienia. Do trzycyfrowego wyniku potrzebuje już zaledwie ośmiu trafień.

Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie zawodników europejskich drużyn narodowych, więcej od Polaka strzelili jedynie Cristiano Ronaldo (147) oraz Romelu Lukaku (94). Piątkowy wieczór był dla napastnika Chicago Fire szczególny jeszcze z jednego ważnego powodu.

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Trzy bramki przeciwko Rumunii oznaczają, że Lewandowski stał się najstarszym piłkarzem w historii Ligi Narodów, który skompletował hat-tricka. Dokonał tego, mając 38 lat i 42 dni. Poprzedni rekord należał do innego legendarnego gracza, czyli Cristiano Ronaldo, który strzelił trzy gole w wieku 34 lat i 120 dni.

Użytkownik portalu X o nicku MisterChip zauważył również, że Lewandowski ma na swoim koncie już siedem hat-tricków w narodowych barwach. Zrównał się tym samym z Sandorem Kocsisem z Węgierm. Więcej hat-tricków od niego w europejskich reprezentacjach mają tylko: Cristiano Ronaldo (10), Sven Rydell (9), Gerd Muller (8) oraz Poul Nielsen (8).

Już wiadomo, że Lewandowski nie zagra w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną. Jest to efekt zawieszenia na jeden mecz ze względu na dwie żółte kartki. Polak został ukarany kartką w starciu ze Szwecją oraz w piątek przeciwko Rumunii.

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