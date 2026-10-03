Barcelona podjęła decyzję. Flick skreślił gwiazdę

11:13, 3. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona w najbliższym czasie poszuka okazji, żeby sprzedać Frenkiego De Jonga. Jak donosi Sport, pomocnik nie widnieje w planach klubu. Hansi Flick dał zielone światło na transfer piłkarza.

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong na wylocie. Barcelona go nie chce

FC Barcelona rozpoczęła latem przemodelowanie kadry pierwszego zespołu, o czym świadczą ruchy na rynku transferowym. Z klubem definitywnie pożegnała się część zawodników, z którymi nie wiązano przyszłości. W tym gronie znaleźli się m.in. Marc-Andre ter Stegen, Hector Fort, Ansu Fati czy Inaki Pena. Sprzedany został także Ferran Torres, a Robert Lewandowski odszedł po wygaśnięciu kontraktu.

Na Spotify Camp Nou powitano także kilka nowych twarzy. Do zespołu dołączyli tacy gracze jak Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi i Dominik Livaković. To jednak nie koniec zmian w drużynie mistrza Hiszpanii. Już planowane są kolejne transfery, a co za tym idzie, następne odejścia.

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Z informacji katalońskiego dziennika Sport jasno wynika, że przyszłości w klubie nie ma Frenkie De Jong. Jeszcze jakiś czas temu reprezentant Holandii miał status gwiazdy i zawodnika nie do ruszenia. Problemy zdrowotne, a także zmiany w środku pola sprawiły, że jego rola została mocno ograniczona. Barcelona zamierza wykorzystać wciąż wysoką wartość pomocnika, aby wygenerować przychód na rynku transferowym.

Decyzją o sprzedaży piłkarza poparł Hansi Flick, który wyżej ceni innych zawodników. De jong nie ukrywa, że chce zostać w Barcelonie, ale jeśli nie będzie otrzymywał odpowiedniej liczby minut, może zmienić zdanie i zgodzić się na zmianę otoczenia. Do tej pory rozegrał w klubie 297 meczów.

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