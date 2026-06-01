Fernandes ujawnił swoje piłkarskie marzenie. Chce tego z Manchesterem United

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fernandes wierzy w sukces na Old Trafford

Manchester United zakończył sezon 2025/2026 na trzecim miejscu w tabeli Premier League. Daje to kibicom nadzieję na powrót do walki o najwyższe cele w niedalekiej przyszłości. Czerwone Diabły znów zagrają w Lidze Mistrzów, a tego lata mają poważnie się wzmocnić. Za wyniki dalej będzie odpowiadał Michael Carrick, który udanie zastąpił zwolnionego na początku roku Rubena Amorima. Pod jego wodzą zespół zanotował solidny progres i wskoczył na podium ligowej tabeli.

Na Old Trafford pozostanie także największa gwiazda, czyli Bruno Fernandes. Nie ulega wątpliwościom, że bez niego Manchester United nie osiągnąłby tak dobrych rezultatów. Portugalczyk był łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej, ale wciąż ma duże piłkarskie ambicje, dlatego nigdzie się nie wybiera.

Na przestrzeni lat Fernandes oczywiście mocno przywiązał się do Manchesteru United i wierzy, że zdoła osiągnąć z nim prawdziwy sukces. Marzy mu się triumf w rozgrywkach Premier League. Nie będzie o to łatwo, biorąc pod uwagę szalenie silną konkurencję i ostatnie rozczarowujące sezony w wykonaniu Czerwonych Diabłów.

– Oczywiście, że chciałbym wygrać więcej i nie tego się spodziewałem w kontekście siebie i klubu. (…) Moim celem zawsze było wygrywanie największych rozgrywek na świecie i Premier League jest tego częścią. Nadal mam w sobie to marzenie i mam nadzieję, że uda się je spełnić – ujawnił Fernandes, cytowany przez ESPN.