Fernandes ujawnił swoje piłkarskie marzenie. Chce tego z Manchesterem United

21:27, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  ESPN

Bruno Fernandes nie traci nadziei na sukcesy z Manchesterem United. Marzeniem gwiazdora jest zwycięstwo w rozgrywkach Premier League. Swoją najbliższą przyszłość spędzi na Old Trafford.

Bruno Fernandes
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fernandes wierzy w sukces na Old Trafford

Manchester United zakończył sezon 2025/2026 na trzecim miejscu w tabeli Premier League. Daje to kibicom nadzieję na powrót do walki o najwyższe cele w niedalekiej przyszłości. Czerwone Diabły znów zagrają w Lidze Mistrzów, a tego lata mają poważnie się wzmocnić. Za wyniki dalej będzie odpowiadał Michael Carrick, który udanie zastąpił zwolnionego na początku roku Rubena Amorima. Pod jego wodzą zespół zanotował solidny progres i wskoczył na podium ligowej tabeli.

Na Old Trafford pozostanie także największa gwiazda, czyli Bruno Fernandes. Nie ulega wątpliwościom, że bez niego Manchester United nie osiągnąłby tak dobrych rezultatów. Portugalczyk był łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej, ale wciąż ma duże piłkarskie ambicje, dlatego nigdzie się nie wybiera.

Na przestrzeni lat Fernandes oczywiście mocno przywiązał się do Manchesteru United i wierzy, że zdoła osiągnąć z nim prawdziwy sukces. Marzy mu się triumf w rozgrywkach Premier League. Nie będzie o to łatwo, biorąc pod uwagę szalenie silną konkurencję i ostatnie rozczarowujące sezony w wykonaniu Czerwonych Diabłów.

– Oczywiście, że chciałbym wygrać więcej i nie tego się spodziewałem w kontekście siebie i klubu. (…) Moim celem zawsze było wygrywanie największych rozgrywek na świecie i Premier League jest tego częścią. Nadal mam w sobie to marzenie i mam nadzieję, że uda się je spełnić – ujawnił Fernandes, cytowany przez ESPN.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości