Real Madryt znalazł bramkarza. Courtois doczekał się następcy

21:27, 1. czerwca 2026
Michał Stompór
Real Madryt od dłuższego czasu szuka golkipera, któremu Thibaut Courtois będzie mógł oddać bluzę z numerem jeden. CANAL+ Foot przekonuje, że Królewscy już wiedzą, kto zastąpi Belga.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real jest pewny. Courtois ustąpi mu miejsca

Thibaut Courtois na mocy obecnego kontraktu będzie występował na Santiago Bernabeu do końca sezonu 2026/27. W maju 2027 roku reprezentant Belgii będzie świętował 35. urodziny. Real Madryt jest świadomy wieku swojego bramkarza i pilnie poszukuje jego następcy.

CANAL+ Foot twierdzi, że w niedalekiej przyszłości dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów ustąpi miejsca francuskiemu talentowi. Nowym golkiperem stołecznej ekipy ma zostać Ewen Jaouen. Wychowanek EA Guingamp w lecie 2023 roku zasilił szeregi Stade Reims, ale do pierwszej drużyny dołączył dwa lata później.

W tym sezonie 20-latek wystąpił w 34 spotkaniach w Ligue 2 i 15 razy zachował czyste konto. Przeciwniczy 35-krotnie znaleźli drogę do jego siatki. Jaouen w swoim CV ma również takie kluby, jak Rodez AF i USL Dunkerque. Jeżeli Real poważnie myśli o sprowadzeniu Francuza, będzie usiał wyłożyć 25 milionów euro. Nawet jeżeli portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 12 milionów.

