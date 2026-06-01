Real Madryt znalazł bramkarza. Courtois doczekał się następcy

Real Madryt od dłuższego czasu szuka golkipera, któremu Thibaut Courtois będzie mógł oddać bluzę z numerem jeden. CANAL+ Foot przekonuje, że Królewscy już wiedzą, kto zastąpi Belga.

Real jest pewny. Courtois ustąpi mu miejsca

Thibaut Courtois na mocy obecnego kontraktu będzie występował na Santiago Bernabeu do końca sezonu 2026/27. W maju 2027 roku reprezentant Belgii będzie świętował 35. urodziny. Real Madryt jest świadomy wieku swojego bramkarza i pilnie poszukuje jego następcy.

CANAL+ Foot twierdzi, że w niedalekiej przyszłości dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów ustąpi miejsca francuskiemu talentowi. Nowym golkiperem stołecznej ekipy ma zostać Ewen Jaouen. Wychowanek EA Guingamp w lecie 2023 roku zasilił szeregi Stade Reims, ale do pierwszej drużyny dołączył dwa lata później.

W tym sezonie 20-latek wystąpił w 34 spotkaniach w Ligue 2 i 15 razy zachował czyste konto. Przeciwniczy 35-krotnie znaleźli drogę do jego siatki. Jaouen w swoim CV ma również takie kluby, jak Rodez AF i USL Dunkerque. Jeżeli Real poważnie myśli o sprowadzeniu Francuza, będzie usiał wyłożyć 25 milionów euro. Nawet jeżeli portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 12 milionów.