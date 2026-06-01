Arteta zdecydował ws. przyszłości. Taki los czeka trenera Arsenalu

Arsenal ma za sobą dobry sezon okraszony mistrzostwem Anglii i finałem Ligi Mistrzów. Mikel Arteta podjął decyzję, że chce zostać w klubie na dłużej. TeamTalk podaje, że niebawem trener podpisze nowy kontrakt.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta chce zostać. Podpisze nowy kontrakt z Arsenalem

Miniony sezon 2025/2026 był jednym z najlepszych w historii w wykonaniu Arsenalu. Londyńczycy po raz pierwszy od dwudziestu dwóch lat zostali mistrzami Anglii, wygrywając Premier League. Dodatkowo pierwszy raz od 2006 roku awansowali do finału Ligi Mistrzów. Decydujący mecz jednak przegrali, przez co triumf w europejskich pucharach mogło świętować Paris Saint-Germain.

Po zakończonym sezonie media zaczęły zastanawiać się, jaka przyszłość czeka Mikela Artetę. Kontrakt hiszpańskiego szkoleniowca obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Przed finałem Ligi Mistrzów pojawiały się plotki, że Kanonierzy chcą przedłużyć umowę.

Nowe informacje ws. przyszłości 44-latka przekazał Graeme Bailey z serwisu TeamTalk. Okazuje się, że podobne nastawienie ma sam szkoleniowiec. Arteta chce pozostać w Arsenalu, wiążąc się z klubem umową na kolejne kilka lat. Za wyniki Londyńczyków odpowiada od grudnia 2019 roku. W tym czasie prowadził zespół w 352 meczach. Jego bilans to 217 zwycięstw, 60 remisów i 75 porażek.

Pod wodzą byłego piłkarza Arsenal wygrał także kilka innych trofeów. Dwukrotnie sięgnęli po Tarczę Wspólnoty, a także raz triumfowali w rozgrywkach Pucharu Anglii. Nowy kontrakt dla Artety ma zostać sfinalizowany jeszcze przed startem nowego sezonu.