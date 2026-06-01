Borussia rusza po argentyńskiego skrzydłowego. To byłoby duże wzmocnienie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Matias Soule na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym będzie chciała przerwać dominację Bayernu Monachium na krajowym podwórku. Trener zespołu BVB – Niko Kovac – liczy więc na poważne wzmocnienia podczas najbliższego letniego okna transferowego. Chorwacki szkoleniowiec ma nadzieję zwiększyć rywalizację w drużynie, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Władze niemieckiego klubu aktywnie analizują rynek i poszukują zawodników, którzy mogliby wnieść nową jakość do ekipy walczącej o najwyższe cele w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Signal Iduna Park jest Matias Soule. Borussia rozpoczęła już wstępne rozmowy z Romą w sprawie pozyskania 23-letniego skrzydłowego. Choć włoski klub najchętniej zatrzymałby swoją gwiazdę, to jest gotowy wysłuchać ofert opiewających na odpowiednio wysokie kwoty. Warto dodać, że sytuację Argentyńczyka uważnie monitorują również przedstawiciele Premier League, a konkretnie Aston Villi oraz Brighton & Hove Albion, co może dodatkowo zwiększyć konkurencję o jego podpis.

Argentyński zawodnik, który może występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub napastnik, broni barw drużyny Giallorossich od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico za niespełna 30 milionów euro z Juventusu. W zakończonej kampanii rozegrał 42 mecze, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro. Kontrakt mierzącego 182 centymetry piłkarza z rzymskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.