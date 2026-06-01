Odra Opole ogłosiła decyzję. Zmiana trenera w pierwszej lidze

21:04, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus
Źródło:  Odra Opole

Odra Opole poinformowała o zmianie na ławce trenerskiej. Za wyniki drużyny nie będzie już odpowiadał Piotr Plewnia. Jego następca nie został jeszcze ogłoszony.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Plewnia

Odra Opole dość szybko wydostała się w tym sezonie z walki o utrzymanie w pierwszej lidze, ale jednocześnie brakowało jej jakości i regularności, by powalczyć o coś więcej. Finalnie zakończyła sezon na 12. lokacie, ze stratą dziewięciu punktów do miejsca barażowego. W trakcie sezonu doszło do zmiany na ławce trenerskiej – na początku marca ustąpił Jarosław Skrobacz, a zastąpił go Piotr Plewnia, pod wodzą którego Odra wygrała pięć z jedenastu spotkań. Dodatkowo zanotowała po trzy remisy oraz porażki.

Plewnia miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak poprowadził drużynę do końca ligowych rozgrywek. Mimo utrzymania i stabilnej sytuacji, Odra postanowiła się z nim rozstać. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat klubu, dziękujący 49-latkowi za pracę.

„W sezonie 2026/27 Piotr Plewnia nie będzie pierwszym trenerem Odry Opole. Urodzony w Opolu szkoleniowiec prowadził Niebiesko-Czerwonych od początku marca, kończąc minione rozgrywki z pewnym utrzymaniem na poziomie Betclic 1 Ligi. Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie, codzienną pracę oraz wkład w rozwój Klubu” – napisano.

Łączony z pracą w Opolu jest Łukasz Tomczyk, do niedawna trener Rakowa Częstochowa. Najprawdopodobniej to jego angaż ogłosi wkrótce Odra.

