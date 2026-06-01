Wisła Kraków coraz bliżej pierwszych wzmocnień. Basha zapowiada

Wisła Kraków po awansie do Ekstraklasy chce dalej grać ofensywnie i atrakcyjnie dla oka. Oczywiście potrzebne będą do tego wzmocnienia. Vullnet Basha na antenie TVP Sport zapowiedział nadchodzące transfery.

Wisła wkrótce ma sfinalizować pierwsze transfery

Wisła Kraków w sezonie 2025/2026 w pełni zdominowała ligowe rozgrywki, prowadząc w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Wywalczyła w pełni zasłużony awans i wreszcie po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Klub będzie dalej podążał drogą, którą obrał w ostatnich miesiącach. Przedłużono tym samym współpracę z Mariuszem Jopem, pod wodzą którego drużyna była nieosiągalna dla rywali.

Biała Gwiazda ma teraz ambitne plany, bowiem interesuje ją walka o coś więcej, niż tylko utrzymanie w Ekstraklasie. Postara się uniknąć rewolucji kadrowej, a zamiast tego postawi na rozwój. Aby tak się stało, musi utrzymać w składzie najważniejszych piłkarzy, a do tego odpowiednio wzmocnić drużynę.

Vullnet Basha potwierdza, że Wisła w Ekstraklasie dalej zamierza grać odważnie i ofensywnie. Nie zrezygnuje ze swojej filozofii. Zapowiedział również, że już wkrótce sfinalizuje pierwsze letnie transfery.

– Chcemy pozostać wierni swojej filozofii i grać w Ekstraklasie ofensywnie, atrakcyjnie dla oka. Jeśli chodzi o transfery, to już wkrótce będziemy mogli ogłosić pierwsze wzmocnienia – poinformował dyrektor sportowy Wisły Kraków na antenie TVP Sport.

Do tej pory była mowa o punktowych wzmocnieniach składu. Jeśli nie zdarzy się nic nieoczekiwanego, kibice powinni tego lata przywitać 6-7 nowych zawodników.