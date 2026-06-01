Osimhen z astronomiczną wyceną. Tyle proponuje Barcelona

Victor Osimhen w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Gdzie zagra reprezentant Nigerii? Yağız Sabuncuoğlu ujawnia wycenę Galatasaray i zdradza, ile może zaproponować Barcelona.

Osimhen chce transferu, Galatasaray żąda zbyt dużo

Już w środę dojdzie do towarzyskiego spotkania Polska – Nigeria. Na PGE Narodowym nie pojawi się jedna z największych gwiazd gości, a więc Victor Osimhen. Napastnika Galatasaray brakuje w kadrze z „powodów osobistych”. To oczywiście wersja oficjalna. Wszystko wskazuje na to, że 27-latek negocjuje zmianę miejsca pracy.

Gdzie w przyszłym sezonie może zakotwiczyć Osimhen? Jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem byłego zawodnika Napoli jest Barcelona. Blaugrana walczy o transfer Juliana Alvareza, jednak wysoko ocenia także zdobywcę 15 bramek w zakończonych rozgrywkach ligi tureckiej.

W przypadku Nigeryjczyka jedynym, ale za to ogromnym problemem jest jego wycena. Galatasaray domaga się aż 140 milionów euro, o czym informuje Yağız Sabuncuoğlu. Duma Katalonii nie zaproponuje ekipie ze Stambułu więcej niż 100 milionów, co oznacza 40 mln różnicy.

Przypomnijmy, że w lecie 2025 roku Galatasaray definitywnie pozyskało Osimhena z Napoli. Partenopei rozstali się ze snajperem za 75 milionów euro. Pięć lat wcześniej zapłacili za niego Lille aż 79 milionów.