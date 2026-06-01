Liverpool czy PSG? Yan Diomande wybrał następny klub

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Yan Diomande preferuje transfer do Liverpoolu

Yan Diomande jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych młodych skrzydłowych występujących w czołowych europejskich ligach. 19-letni atakujący Lipska robił furorę w minionej kampanii Bundesligi, zwracając na siebie uwagę wielu renomowanych klubów. Jego dynamiczna gra, skuteczność oraz regularne występy sprawiły, że stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku. Nic więc dziwnego, iż wokół reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących jego przyszłości. Niewykluczone, że młodzieniec już podczas najbliższego letniego okna transferowego zdecyduje się na zmianę otoczenia.

Według medialnych doniesień największe szanse na zakontraktowanie Diomande mają Liverpool oraz Paris Saint-Germain. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Ekrem Konur, którego zdaniem skrzydłowy wybrał już preferowany kierunek dalszej kariery. Dziennikarz ujawnił, że perspektywiczny atakujący wolałby przenieść się na Anfield Road. Angielski klub rozgląda się za wzmocnieniami formacji ofensywnej z uwagi na odejście Mohameda Salaha, a młody Iworyjczyk jest postrzegany jako jeden z najciekawszych kandydatów do uzupełnienia składu.

Mierzący 180 centymetrów zawodnik występuje w koszulce wyżej wspomnianego Lipska od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się do niemieckiego zespołu z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W niedawno zakończonym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, szybko stając się jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Byków. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2030 roku, a wartość rynkowa utalentowanego skrzydłowego jest obecnie szacowana na około 100 milionów euro.