Fabiański walczy ze zdrowiem. „Chciałby jeszcze wystąpić na boisku”

Łukasz Fabiański pomimo już 40 lat na karku, nadal jest aktywnym piłkarzem. Ostatnio jednak zmaga się z problemami zdrowotnymi. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" powiedział, że ostatni czas nie jest dla niego łatwy.

MARTIN DALTON/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański walczy o powrót na murawę

Łukasz Fabiański z całą pewnością zalicza się do grona tych reprezentantów Polski, dla których właściwie trudno znaleźć jakichkolwiek krytyków. Przez lata bowiem zapracował on sobie na spore uznanie w oczach kibiców, a szczególnie jego postawa na Euro 2016 we Francji pozwoliła Biało-Czerwonym na osiągnięcie największego sukcesu w XXI wieku. Mało kto już dzisiaj pamięta o jego fenomenalnym występie ze Szwajcarią.

Niemniej popularny „Fabian” choć już wiele lat temu zakończył karierę w barwach reprezentacji, to nadal jest aktywnym piłkarzem w klubowej piłce. Od lat związany jest – z małą przerwą – z zespołem West Hamu United i chyba tak zostanie do końca. 40-latek w tym sezonie ma na koncie jeden mecz, a ostatnio zmaga się z problemami zdrowotnymi i walką o powrót na murawę. Jak sam mówi w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”, ma nadzieję, że jeszcze uda mu się to zrobić.

– Mam pewne problemy, z którymi muszę sobie poradzić, ale mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wrócić do pełnej sprawności. I kto wie… Chciałbym bardzo, żeby jeszcze dane mi było wystąpić na boisku. To nie jest łatwy moment – powiedział Łukasz Fabiański dla „WP Sportowe Fakty”.

Na koncie 40-latka jest w sumie 376 występów na poziomie Premier League, z czego większość w barwach West Hamu.

Zobacz także: Kozłowski zmieni otoczenie? Czołowy klub ligi wykazał zainteresowanie