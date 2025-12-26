Fabiański walczy ze zdrowiem. „Chciałby jeszcze wystąpić na boisku”

17:19, 26. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  WP Sportowe Fakty

Łukasz Fabiański pomimo już 40 lat na karku, nadal jest aktywnym piłkarzem. Ostatnio jednak zmaga się z problemami zdrowotnymi. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" powiedział, że ostatni czas nie jest dla niego łatwy.

Łukasz Fabiański
Obserwuj nas w
MARTIN DALTON/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański walczy o powrót na murawę

Łukasz Fabiański z całą pewnością zalicza się do grona tych reprezentantów Polski, dla których właściwie trudno znaleźć jakichkolwiek krytyków. Przez lata bowiem zapracował on sobie na spore uznanie w oczach kibiców, a szczególnie jego postawa na Euro 2016 we Francji pozwoliła Biało-Czerwonym na osiągnięcie największego sukcesu w XXI wieku. Mało kto już dzisiaj pamięta o jego fenomenalnym występie ze Szwajcarią.

Niemniej popularny „Fabian” choć już wiele lat temu zakończył karierę w barwach reprezentacji, to nadal jest aktywnym piłkarzem w klubowej piłce. Od lat związany jest – z małą przerwą – z zespołem West Hamu United i chyba tak zostanie do końca. 40-latek w tym sezonie ma na koncie jeden mecz, a ostatnio zmaga się z problemami zdrowotnymi i walką o powrót na murawę. Jak sam mówi w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”, ma nadzieję, że jeszcze uda mu się to zrobić.

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Fabiański
Fabiański ma nowego trenera. Prowadził trzy kluby Premier League
Łukasz Fabiański
Fabiański może mieć nowego trenera. West Ham ma dość Pottera
Łukasz Fabiański
Fabiański znowu w bramce West Hamu. Niecodzienny mecz dla Polaka

Mam pewne problemy, z którymi muszę sobie poradzić, ale mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wrócić do pełnej sprawności. I kto wie… Chciałbym bardzo, żeby jeszcze dane mi było wystąpić na boisku. To nie jest łatwy moment – powiedział Łukasz Fabiański dla „WP Sportowe Fakty”.

Na koncie 40-latka jest w sumie 376 występów na poziomie Premier League, z czego większość w barwach West Hamu.

Zobacz także: Kozłowski zmieni otoczenie? Czołowy klub ligi wykazał zainteresowanie