Kacper Kozłowski już w styczniu może być bohaterem ciekawego transferu. Reprezentant Polski znalazł się na celowniku Trabzonsporu, który wkrótce podejmie próbę dokonania transakcji - donosi "Fotomac".

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Trabzonspor zamierza sprowadzić Kacpra Kozłowskiego

Kacper Kozłowski od ponad roku występuje na tureckich boiskach. Reprezentant Polski został kupiony przez Gaziantep za zaledwie 200 tysięcy euro z Brighton & Hove Albion. Wychowanek Pogoni Szczecin doskonale odnalazł się w Super Lig. Pomocnik jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze i nieprzypadkowo regularnie otrzymuje powołania na kadrę.

Z informacji przekazanych przez „Fotomac” dowiadujemy się, że przygoda Kacpra Kozłowskiego w Gaziantep może dobiec końca. I to już w zimowym okienku transferowym. Polski zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Trabzonsporu, który w styczniu planuje złożyć oficjalną ofertę. Obecnie turecka prasa nie zdradza więcej szczegółów w tej sprawie.

Przeprowadzka Kacpra Kozłowskiego do Trabzonsporu byłaby jednym z najciekawszych ruchów w Super Lig. Reprezentant Polski wyrobił sobie odpowiednią renomę w Turcji, a na dodatek zainteresowana strona walczy o mistrzostwo kraju. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle ciekawie dla wychowanka Pogoni Szczecin.

Kacper Kozłowski w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Gaziantep. Polak zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia 22-latka na 5 milionów euro.