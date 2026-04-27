Co ze zdrowiem de Ligta? Carrick zabrał głos

20:08, 27. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Manutd.com / DevilPage

Matthijs de Ligt od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją. Michael Carrick przed meczem Manchester United - Brentford zabrał głos w sprawie holenderskiego defensora. Trener zdradził, że sytuacja zdrowotna 26-latka uległa poprawie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt wraca powoli do zdrowia

Manchester United w poniedziałkowy wieczór rozegra niezwykle ważne spotkanie ligowe. Zespół prowadzony przez Michaela Carricka zmierzy się przed własną publicznością z Brentfordem. Czerwone Diabły oczywiście są faworytem tego starcia i liczą na zwycięstwo. Trzy zdobyte punkty zbliżą zespół z Old Trafford do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W przedmeczowej konferencji prasowej udział wziął Michael Carrick. Dziennikarze zapytali szkoleniowca Manchesteru United o Matthijsa de Ligta, który od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją. Trener przekazał optymistyczne wiadomości, podkreślając, że reprezentant Holandii czuje się coraz lepiej.

Matthijs pracuje nad tym, aby być w pełni sił. Wykonuje trochę ćwiczeń na boisku i jest to progres. Nie mogę natomiast nic więcej powiedzieć – mówił Michael Carrick, cytowany przez serwis „DevilPage”.

To jedna z tych kontuzji. Przechodzi rehabilitację, pracuje nad powrotem do formy. Mamy nadzieję, że wróci tak szybko, jak to tylko możliwe – dodał.

Matthijs de Ligt w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce Manchesteru United. Holender zdołał strzelić nawet jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Tottenhamowi Hotspur.

