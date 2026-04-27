Arsenal zamierza rzucić Manchesterowi United wyzwanie. Kanonierzy włączyli się bowiem do walki o transfer Edersona. Piłkarz Atalanty Bergamo jest również celem zespołu z Old Trafford - przekazuje Ben Jacobs.

Arsenal interesuje się Edersonem. Manchester United ma rywala

Arsenal już patrzy w kierunku lata i otwarcia okienka transferowego. Kanonierzy szukają na rynku wszechstronnego pomocnika. I jeden z ich kierunków prowadzi do Serie A. Z informacji przekazanych przez Bena Jacobsa dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań londyńczyków znalazł się Ederson, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Brytyjski dziennikarz zaznacza, że Arsenal będzie musiał stoczyć trudną walkę o transfer. Brazylijski pomocnik znajduje się również na radarze Manchesteru United. Zawodnik La Dei od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League i teraz wiemy, że nie były to puste słowa. Zarówno Kanonierzy, jak i Czerwone Diabły widzą w swoich szeregach byłego gracza Salernitany.

Ederson od wielu sezonów wyróżnia się na boiskach Serie A. Zawodnik Atalanty Bergamo jest w zasadzie jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej lidze. Nieprzypadkowo zatem brazylijski pomocnik jest łączony ze ścisłą czołówką Premier League. Czas pokaże, w którym zespole będzie oglądali 26-latka w kolejnym sezonie.

W trwającej kampanii Ederson rozegrał 37 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Brazylijczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.