Pietuszewski na celowniku wielkich klubów! Hit transferowy na horyzoncie

18:55, 27. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Sports Boom

Oskar Pietuszewski tego lata może opuścić FC Porto. Utalentowany Polak jest obserwowany przez gigantów. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium, Arsenalu oraz Borussii Dortmund - donosi "Sports Boom".

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski znakomicie odnalazł się w zespole FC Porto. Reprezentant Polski nadchodzącego lata może być jednak bohaterem wielkiego przeprowadzki, ponieważ trafił obserwację topowych zespołów. Serwis „Sports Boom” przekazuje, że 17-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium, Arsenalu, a także Borussii Dortmund.

Wymienione drużyny bacznie przyglądają się występom Oskara Pietuszewskiego na portugalskich boiskach. Warto zaznaczyć, że transfer Polaka będzie wiązał z olbrzymim wydatkiem dla jednego z zainteresowanych klubów. Klauzula odstępnego w umowa skrzydłowego z FC Porto wynosi aż 60 milionów euro. Taka kwota zatem może być problematyczna, ponieważ trudno spodziewać się, aby obecny pracodawca 17-latka obniżył cenę.

Oskar Pietuszewski jeszcze pół roku temu występował w Jagiellonii Białystok. Dziś jest już po debiucie w reprezentacji Polski, golach dla FC Porto, a wkrótce może zasilić szeregi topowego zespołu. Na ten moment jeszcze nikt nie rozpoczął odpowiednich prac dążących do pozyskania 18-latka. Sytuacja jednak w każdej chwili może się zmienić.

Dotychczas Oskar Pietuszewski rozegrał 15 spotkań w koszulce FC Porto. Polak zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

