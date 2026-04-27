Newcastle United chce napastnika Bayernu Monachium. Wielkie plany angielskiego klubu

Newcastle United wyraziło zainteresowanie Nicolasem Jacksonem, który po sezonie opuści Bayern Monachium - podaje "talkSPORT". Niemiecki gigant nie zdecyduje się na wykup Senegalczyka z Chelsea.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Nicolas Jackson przymierzany do Newcastle United. Bayern odpuszcza transfer Senegalczyka

Newcastle United doznało czterech kolejnych porażek i obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli Premier League. Mimo słabszych wyników pozycja trenera Eddiego Howe’a pozostaje stabilna. Władze klubu wciąż darzą zaufaniem szkoleniowca, który już planuje wzmocnienia przed kolejnym sezonem.

Jednym z głównych problemów Newcastle jest skuteczność w ofensywie. Letnie wzmocnienia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Nick Woltemade oraz Yoane Wissa zdobyli łącznie zaledwie osiem bramek ligowych. Brak wyraźnego lidera ataku sprawił, że drużyna ma poważne trudności ze zdobywaniem punktów.

Według informacji „talkSPORT”, Newcastle uważnie monitoruje sytuację Nicolasa Jacksona. Senegalczyk obecnie przebywa na wypożyczeniu w Bayernie Monachium z Chelsea. Jednak wiele wskazuje na to, że jego przyszłość w Niemczech dobiega końca. Władze bawarskiego giganta miały już przekazać, że nie skorzystają z opcji wykupu zawodnika, która opiewa na około 65 milionów euro.

To oznacza, że 24-letni napastnik wróci na Stamford Bridge, choć jego pozostanie w Londynie na kolejny sezon wydaje się mało prawdopodobne. Newcastle chce wykorzystać niepewną sytuację zawodnika i włączyć się do walki o jego transfer. Jackson w obecnym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. Kontrakt Senegalczyka z Chelsea obowiązuje aż do 2033 roku.