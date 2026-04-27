Superagent szykuje kluczowe rozmowy z Barceloną. Dwa tematy na stole

FC Barcelona wchodzi w decydującą fazę planowania ruchów przed kolejnym sezonem. Według Cadena SER nadchodzi spotkanie z Pinim Zahavim w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego oraz Hansiego Flicka.

Na zdjęciu: Deco

Barcelona rozmawia o przyszłości Flicka i Lewandowskiego

Robert Lewandowski pozostaje jedną z największych niewiadomych przed nowym sezonem. FC Barcelona chce przedłużyć jego kontrakt, ale na zmienionych warunkach. Propozycja obejmuje obniżkę wynagrodzenia oraz inną rolę w zespole.

Sytuacja napastnika przyciąga uwagę innych klubów. Zawodnik posiada już oferty, w tym z Juventusu. Jest otwarty na zmianę otoczenia, co dodatkowo wpływa na negocjacje z Dumą Katalonii.

Kluczową rolę odegra spotkanie z jego agentem Pinim Zahavim. Rozmowy mają odbyć się w najbliższym tygodniu w Barcelonie. Ich wynik może określić kierunek dalszych działań.

Na agendzie znajdzie się także temat przyszłości trenera. Hansi Flick ma ważny kontrakt do 2027 roku. Klub chce jednak uporządkować szczegóły przedłużenia umowy. Obie strony są pozytywnie nastawione do dalszej współpracy. Wstępne porozumienie zostało już osiągnięte. Spotkanie ma doprecyzować ostatnie kwestie przed oficjalnym komunikatem.

Decyzje podjęte podczas tych rozmów będą kluczowe dla przyszłości zespołu. Dotyczą zarówno lidera ataku, jak i szkoleniowca. Najbliższe dni mogą przynieść przełomowe rozstrzygnięcia.

