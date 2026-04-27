Piast Gliwice wykonał ważny krok w Ekstraklasie. Kryzys Arki Gdynia trwa [WIDEO]

Piast Gliwice pokonał u siebie Arkę Gdynia (4:1) w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dzięki zwycięstwu Piastunki wydostały się ze strefy spadkowej. Sytuacja Żółto-Niebieskich w tabeli staje się coraz trudniejsza.

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Arka Gdynia

Piast ucieka ze strefy spadkowej

Piast Gliwice podejmował Arkę Gdynia w poniedziałkowym spotkaniu kończącym 30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Przed meczem obie drużyny znalazły się w strefie spadkowej po serii słabszych wyników. Zespół Żółto-Niebieskich na początku kwietnia objął Dariusz Banasik. Choć szkoleniowiec dobrze rozpoczął swoją pracę od triumfu, w kolejnych meczach jego drużyna zremisowała, a przed tygodniem musiała uznać wyższość Jagiellonii Białystok.

Z kolei kryzys w Piasta rozpoczął się od porażki z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Piastunki przystępowały do dzisiejszego meczu z serią trzech spotkań bez wygranej. W 14 domowych potyczkach Gliwiczanie odnieśli raptem pięć zwycięstw.

Już w ósmej minucie gospodarze mieli doskonałą okazję, by wyjść na prowadzenie, lecz Patryk Dziczek spudłował rzut karny. Dwie minuty później Leandro Sanca dośrodkował w pole karne, a znakomitym strzałem głową popisał się Quentin Boisgard.

W Gliwicach nie czekaliśmy długo na gola! Boisgard daje prowadzenie Piastowi 💪



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/S73hnZsdnf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2026

Tuż po zmianie stron do siatki gości trafił Filip Borowski. Dla byłego zawodnika Lecha Poznań było to premierowe trafienie w tym sezonie. Gdynianie jednak nie zamierzali odpuszczać. W 54. minucie Vladislavs Gutkovskis zanotował asystę przy trafieniu Dawida Kocyły. Wynik w 81. minucie podwyższył Igor Drapiński. W doliczonym czasie losy spotkania rozstrzygnął Hugo Vallejo. Piłkarze Piasta wskoczyli na 10. miejsce i mają przed sobą potyczkę z Koroną Kielce. Tymczasem Arka spróbuje powalczyć o ligowy byt przeciwko Lechowi Poznań.

Dzieje się w Gliwicach! Dwa gole na początek drugiej połowy, a Piast prowadzi 2:1 ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/1xyzqchMW8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2026

Piast Gliwice – Arka Gdynia 4:1 (1:0)

1:0 Quentin Boisgard 10′

2:0 Filip Borowski 47′

2:1 Dawid Kocyła 54′

3:1 Igor Drapiński 81′

4:1 Hugo Vallejo 90+1′