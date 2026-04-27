Piast Gliwice wykonał ważny krok w Ekstraklasie. Kryzys Arki Gdynia trwa [WIDEO]

Piast ucieka ze strefy spadkowej
Piast Gliwice podejmował Arkę Gdynia w poniedziałkowym spotkaniu kończącym 30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Przed meczem obie drużyny znalazły się w strefie spadkowej po serii słabszych wyników. Zespół Żółto-Niebieskich na początku kwietnia objął Dariusz Banasik. Choć szkoleniowiec dobrze rozpoczął swoją pracę od triumfu, w kolejnych meczach jego drużyna zremisowała, a przed tygodniem musiała uznać wyższość Jagiellonii Białystok.
Z kolei kryzys w Piasta rozpoczął się od porażki z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Piastunki przystępowały do dzisiejszego meczu z serią trzech spotkań bez wygranej. W 14 domowych potyczkach Gliwiczanie odnieśli raptem pięć zwycięstw.
Już w ósmej minucie gospodarze mieli doskonałą okazję, by wyjść na prowadzenie, lecz Patryk Dziczek spudłował rzut karny. Dwie minuty później Leandro Sanca dośrodkował w pole karne, a znakomitym strzałem głową popisał się Quentin Boisgard.
Tuż po zmianie stron do siatki gości trafił Filip Borowski. Dla byłego zawodnika Lecha Poznań było to premierowe trafienie w tym sezonie. Gdynianie jednak nie zamierzali odpuszczać. W 54. minucie Vladislavs Gutkovskis zanotował asystę przy trafieniu Dawida Kocyły. Wynik w 81. minucie podwyższył Igor Drapiński. W doliczonym czasie losy spotkania rozstrzygnął Hugo Vallejo. Piłkarze Piasta wskoczyli na 10. miejsce i mają przed sobą potyczkę z Koroną Kielce. Tymczasem Arka spróbuje powalczyć o ligowy byt przeciwko Lechowi Poznań.
Piast Gliwice – Arka Gdynia 4:1 (1:0)
1:0 Quentin Boisgard 10′
2:0 Filip Borowski 47′
2:1 Dawid Kocyła 54′
3:1 Igor Drapiński 81′
4:1 Hugo Vallejo 90+1′