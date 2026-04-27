Tottenham rusza po darmowy transfer. Doświadczony obrońca na celowniku

19:53, 27. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Tottenham Hotspur może skorzystać z okazji i przeprowadzić darmowy transfer. Na radarze londyńskiego zespołu znalazł się James Tavernier z Glasgow Rangers - przekazuje "TEAMtalk".

Piłkarze Tottenhamu
Źródło: Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

James Tavernier wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur wciąż nie jest pewny swojej przyszłości w Premier League. Drużyna z Londynu wciąż walczy o utrzymanie, ale władze klubu już planują wzmocnienia, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że Koguty mogą skorzystać z okazji i sprowadzić zawodnika za darmo. W kręgu ich zainteresowań znalazł się James Tavernier, którego kontrakt z Glasgow Rangers wygasa już 30 czerwca.

Sprowadzenie doświadczonego Anglika jest rozwiązaniem Tottenhamu Hotspur na krótką metę. Koguty zapewne chcą związać się z 34-latkiem krótkim kontraktem, aby chociaż w następnym sezonie wykorzystać jego pełne umiejętności. Londyńczycy jeszcze nie rozpoczęli rozmów z wychowankiem Newcastle United, ale wkrótce sytuacja może nabrać tempa.

Pozyskanie Jamesa Taverniera nie będzie zależał od przyszłości Tottenhamu Hotspur. Władze londyńskiego klubu myślą o współpracy z Anglikiem zarówno, kiedy będą występowali w Premier League, jak i zaliczą spadek. Czas pokaże, czy 34-latek finalnie wróci na boiska Premier League.

James Tavernier w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Glasgow Rangers. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 14 trafień, a także zaliczył sześć asyst.

