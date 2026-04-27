Raków Częstochowa dopiął swego. Nowy kontrakt zawodnika

Raków Częstochowa poinformował, że Kacper Trelowski przedłużył kontrakt do czerwca 2029 roku. Obecnie 22-latek jest zmiennikiem Oliwiera Zycha.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Kacper Trelowski zostaje w Rakowie

Raków Częstochowa po dwóch zwycięstwach nad Cracovią (4:1) oraz Lechią Gdańsk (2:1) zajmuje czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Łukasz Tomczyk uporządkował grę zespołu i włączył się do walki o europejskie puchary. Już 2 maja Medaliki zmierzą się z Górnikiem Zabrze w finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze na PGE Narodowym w Warszawie.

W poniedziałek klub spod Jasnej Góry wydał komunikat, z którego dowiadujemy się, iż Kacper Trelowski przedłużył umowę. Nowy kontrakt bramkarza będzie obowiązywać do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia. 22-latek jest obecnie rezerwowym w częstochowskiej drużynie, która awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji. Dotychczasowa umowa zawodnika wygasała z końcem czerwca.

Trelowski jest wychowankiem Rakowa. Wcześniej był wypożyczany do Sokoła Ostróda oraz Śląska Wrocław. W Czerwono-Niebieskich barwach rozegrał łącznie 83 spotkania. Co ciekawe, w październiku 2024 roku otrzymał powołania do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów z Portugalią i Czechami.

W trwającym sezonie Trelowski rozegrał 21 meczów we wszystkich rozgrywkach i zachował siedem czystych kont. Obecnie 22-letni golkiper jest zmiennikiem Oliwiera Zycha, który jest wypożyczony z Aston Villi.