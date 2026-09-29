Arsenal wysunął żądania. Tyle musi zapłacić Milan za Gyokeresa

Gyokeres wyceniony na 60 mln funtów przez Arsenal
Viktor Gyokeres jest związany z Arsenalem zaledwie od roku, a już pojawiają się plotki, że Szwed w najbliższej przyszłości zmieni przynależność klubową. Jest to o tyle zaskakujące, że w swoim pierwszym sezonie nie zaprezentował się słabo. Łącznie strzelił 21 bramek w 55 meczach. Mimo to w Londynie nie bardzo wiążą z nim przyszłość, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że zapłacili za niego 67 milionów euro.
Latem nazwisko reprezentanta Szwecji było łączone z włoskimi klubami, a także z FC Barceloną. Ostatecznie do transferu nie doszło, a Gyokeres został w Arsenalu, gdzie obecnie pełni jedynie funkcję zmiennika. W tym sezonie uzbierał jedynie 207 minut w pięciu meczach.
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Z informacji, jakie przekazał Carlo Pellegatti, wynika, że napastnikiem mocno interesuje się AC Milan. Dziennikarz dodał jednak, że Rossoneri pierwotnie myśleli o wypożyczeniu zawodnika w styczniu. Taka opcja została jednak kategorycznie odrzucona przez Kanonierów. Włoski gigant wstępnie zapytał o piłkarza, ale w odpowiedzi usłyszał, że możliwy jest jedynie transfer gotówkowy. Nie zejdą poniżej 60 mln funtów.
Transfer w styczniu jest więc mało prawdopodobny. Sytuacja może się zmienić jedynie, jeśli Milan zdecyduje się na tak poważną inwestycję.