Arsenal wysunął żądania. Tyle musi zapłacić Milan za Gyokeresa

Viktor Gyokeres nie może liczyć na regularną grę, ale Arsenal wyklucza oddanie go za pół darmo. Interesuje się nim AC Milan, który rozważał wypożyczenie. Jak poinformował Carlo Pellegatti, Szwed będzie mógł zmienić klub, ale za kwotę co najmniej 60 milionów euro.

fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres wyceniony na 60 mln funtów przez Arsenal

Viktor Gyokeres jest związany z Arsenalem zaledwie od roku, a już pojawiają się plotki, że Szwed w najbliższej przyszłości zmieni przynależność klubową. Jest to o tyle zaskakujące, że w swoim pierwszym sezonie nie zaprezentował się słabo. Łącznie strzelił 21 bramek w 55 meczach. Mimo to w Londynie nie bardzo wiążą z nim przyszłość, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że zapłacili za niego 67 milionów euro.

Latem nazwisko reprezentanta Szwecji było łączone z włoskimi klubami, a także z FC Barceloną. Ostatecznie do transferu nie doszło, a Gyokeres został w Arsenalu, gdzie obecnie pełni jedynie funkcję zmiennika. W tym sezonie uzbierał jedynie 207 minut w pięciu meczach.

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Z informacji, jakie przekazał Carlo Pellegatti, wynika, że napastnikiem mocno interesuje się AC Milan. Dziennikarz dodał jednak, że Rossoneri pierwotnie myśleli o wypożyczeniu zawodnika w styczniu. Taka opcja została jednak kategorycznie odrzucona przez Kanonierów. Włoski gigant wstępnie zapytał o piłkarza, ale w odpowiedzi usłyszał, że możliwy jest jedynie transfer gotówkowy. Nie zejdą poniżej 60 mln funtów.

Transfer w styczniu jest więc mało prawdopodobny. Sytuacja może się zmienić jedynie, jeśli Milan zdecyduje się na tak poważną inwestycję.