Zidane oczarowany francuską gwiazdą. „Czysty talent”

Reprezentacja Francji pod wodzą Zinedine'a Zidane'a wygrała oba dotychczasowe mecze. Francuski szkoleniowiec w rozmowie z TF1 podkreślił, że jest zachwycony możliwością pracy z Michaelem Olise.

fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane uważa Olise za talent czystej wody

Reprezentacja Francji ma za sobą dwa spotkania pod wodzą Zinedine’a Zidane’a. W debiucie nowy selekcjoner pokonał Turcję (1:0). Natomiast w poniedziałek Les Bleus wygrali z Belgią (1:0). Decydujący gol padł w samej końcówce, a na listę strzelców wpisał się Michael Olise.

Po spotkaniu przed kamerami TF1 w samych superlatywach o Olise wypowiadał się Zidane. Zdaniem byłego trenera Realu Madryt francuski piłkarz to talent czystej wody. 54-latek jest zachwycony jego style gry. Otwarcie przyznał, że uwielbia tego typu zawodników.

– Uwielbiam takich zawodników jak Olise. To talent, czysty talent. Kiedy Olise pojawia się na boisku, chce dawać kibicom rozrywkę. Czuje futbol. Uwielbiam to. Cieszę się, że mogę być obok niego i oglądać, jak gra w taki sposób – mówił Zinedine Zidane w rozmowie z TF1.

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Olise w ciągu ostatnich dwóch lat zanotował niesamowity progres. Latem 2024 roku zamienił Crystal Palace na Bayern Monachium, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Łącznie w trakcie pobytu w niemieckim klubie strzelił 50 bramek i zaliczył 58 asyst w 114 meczach. W ostatnich miesiącach było głośno na temat jego przyszłości. Zaledwie 24-letni piłkarz był łączony m.in. z Realem Madryt, który marzy o jego transferze.