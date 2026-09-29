Zidane oczarowany francuską gwiazdą. „Czysty talent”

17:27, 29. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TF1

Reprezentacja Francji pod wodzą Zinedine'a Zidane'a wygrała oba dotychczasowe mecze. Francuski szkoleniowiec w rozmowie z TF1 podkreślił, że jest zachwycony możliwością pracy z Michaelem Olise.

Zinedine Zidane
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fot. Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane uważa Olise za talent czystej wody

Reprezentacja Francji ma za sobą dwa spotkania pod wodzą Zinedine’a Zidane’a. W debiucie nowy selekcjoner pokonał Turcję (1:0). Natomiast w poniedziałek Les Bleus wygrali z Belgią (1:0). Decydujący gol padł w samej końcówce, a na listę strzelców wpisał się Michael Olise.

Po spotkaniu przed kamerami TF1 w samych superlatywach o Olise wypowiadał się Zidane. Zdaniem byłego trenera Realu Madryt francuski piłkarz to talent czystej wody. 54-latek jest zachwycony jego style gry. Otwarcie przyznał, że uwielbia tego typu zawodników.

Uwielbiam takich zawodników jak Olise. To talent, czysty talent. Kiedy Olise pojawia się na boisku, chce dawać kibicom rozrywkę. Czuje futbol. Uwielbiam to. Cieszę się, że mogę być obok niego i oglądać, jak gra w taki sposób – mówił Zinedine Zidane w rozmowie z TF1.

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Olise w ciągu ostatnich dwóch lat zanotował niesamowity progres. Latem 2024 roku zamienił Crystal Palace na Bayern Monachium, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Łącznie w trakcie pobytu w niemieckim klubie strzelił 50 bramek i zaliczył 58 asyst w 114 meczach. W ostatnich miesiącach było głośno na temat jego przyszłości. Zaledwie 24-letni piłkarz był łączony m.in. z Realem Madryt, który marzy o jego transferze.

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