Wisła może stracić ważnego gracza. Łubik ma wielki plan na przyszłość

Marcel Łubik ma jasno określony plan na przyszłość. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" bramkarz Wisły Kraków zapowiedział, że po sezonie chce wrócić do Augsburga.

fot. Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Marcel Łubik nie zamierza zostać w Wiśle

Marcel Łubik obecnie zbiera doświadczenie w Wiśle Kraków, ale jego długoterminowym celem pozostaje gra w Niemczech. 22-letni golkiper podpisał z Augsburgiem kontrakt obowiązujący do 2029 roku.

– Tak, moim celem jest, żeby w przyszłym sezonie grać w Bundeslidze. Za rok usiądziemy z włodarzami niemieckiego klubu i ustalimy plan na przyszłość – powiedział Łubik w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”, odnosząc się do swoich planów po zakończeniu wypożyczenia.

Bramkarz został również zapytany o świetne wyniki Górnika Zabrze, w którym występował w poprzednim sezonie. Łubik nie porównał jednak bezpośrednio obu ekip. – Ciężko mi porównywać oba kluby, bo w Górniku też mieliśmy świetne wyniki i atmosfera na stadionie była wyjątkowa. W Wiśle bardzo dobrze wystartowaliśmy, a pamiętajmy, że mówimy o beniaminku PKO BP Ekstraklasy. Kibice gwarantują gigantyczne wsparcie w obu zespołach. To bardzo podobny poziom otoczki, ale i jakości drużyn – przekonywał zawodnik.

Łubik poruszył też wątek związany z dobrymi wynikami Zabrzan. – Nie można też porównywać Górnika i Wisły pod względem finansowym. Widzieliśmy, jakie transfery wicemistrz Polski przeprowadził przed rozpoczęciem sezonu. W Zabrzu można teraz wystawić dwa bardzo mocne składy. W Krakowie, po przerwie na kadrę, będziemy chcieli potwierdzać, że ten udany start nie był przypadkowy – podkreślił bramkarz.

W tej kampanii Łubik wystąpił rozegrał dziewięć meczów, w których puścił 12 bramek. Dwukrotnie zachował czyste konto.