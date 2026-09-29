Były selekcjoner wydał werdykt ws. Urbana. „To się w głowie nie mieści”

Jan Urban spotkał się z ogromną krytyką po dwóch meczach Ligi Narodów. Wspomina się nawet o zmianie selekcjonera. W rozmowie z PAP w obronie szkoleniowca stanął Antoni Piechniczek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Piechniczek broni krytykowanego Urbana

Reprezentacja Polski po dwóch meczach Ligi Narodów ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Na trwającym zgrupowaniu Biało-Czerwoni zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną oraz przegrali na wyjeździe ze Szwecją (1:3). Seria pięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa oraz słabe wyniki w trwających rozgrywkach mocno nadszarpnęły wizerunek Jana Urbana. Media wręcz grillują selekcjonera. Co więcej, pojawiają się głosy nt. zwolnienia.

W obronie obecnego trenera stanął Antoni Piechniczek. W rozmowie z PAP były selekcjoner reprezentacji Polski apelował o powściągliwość przynajmniej do końca Ligi Narodów. Potencjalne decyzje w sprawie przyszłości Urbana powinny zapaść dopiero po zakończeniu rozgrywek.

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– Bądźmy rozsądnymi ludźmi, którzy kibicują reprezentacji, a nie tworzą przysłowiową lożę szyderców. Żeby cokolwiek móc powiedzieć, trzeba po prostu pracować z tymi piłkarzami, mieć możliwość rozmowy, przyjrzenia się z bliska. Jestem pełen uznania, mówię to z sarkazmem, dla tych, którzy po meczu nie przespali nocy, tylko „napieprzają” na trenera i reprezentację. To się w głowie nie mieści – mówił Antoni Piechniczek, cytowany przez WP SportoweFakty.

– Trzeba rozegrać wszystkie jesienne spotkania reprezentacyjne i dopiero wtedy podejmować decyzje. A nie zwalniać teraz selekcjonera i kropka. Nie bądźmy ludźmi, którzy się cieszą, kiedy reprezentacji nie idzie – dodał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Urban pracuje z kadrą od lipca 2025 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 12 meczach. Jego bilans to 5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki.