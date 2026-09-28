Barcelona wypatrzyła okazję na rynku. Chodzi o dwóch obrońców

FC Barcelona planuje ruchy na przyszłość i już przygląda się potencjalnym wzmocnieniom na poszczególnych pozycjach. "Sport" informuje, że klub monitoruje dwóch lewych obrońców.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona rusza na łowy

FC Barcelona chce zabezpieczyć przyszłość na lewej stronie defensywy. Jak przekonuje „Sport”, klub analizuje sytuację zawodników, których umowy wygasają w 2027 roku. Wśród obserwowanych nazwisk znalazły się David Raum z RB Lipsk oraz Tyrick Mitchell z Crystal Palace.

Obaj piłkarze mogą stać się interesującymi opcjami dla Barcelony, jeśli nie przedłużą kontraktów ze swoimi obecnymi pracodawcami. Raum od kilku lat jest ważną postacią RB Lipsk, natomiast Mitchell regularnie występuje w barwach Crystal Palace. Ich sytuacja może zatem w najbliższych miesiącach nabrać dodatkowego znaczenia.

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Według wieści katalońskiego „Sportu” priorytetem pozostaje znalezienie odpowiedniego rozwiązania na lewej stronie defensywy. Barcelona chce zwiększyć rywalizację na tej pozycji i jednocześnie myśleć o długofalowej budowie zespołu. Obecnie podstawowym wyborem pozostaje Alejandro Balde, a w kadrze znajduje się również Xavi Espart.

Katalończycy nie muszą podejmować decyzji już teraz. Obserwacja rynku ma pozwolić klubowi odpowiednio wcześnie zorientować się w dostępnych możliwościach. Jeśli Raum lub Mitchell nie podpiszą nowych umów, Barcelona może rozważyć ich sprowadzenie na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktów.

Barca do ligowego grania wróci 10 października. Zmierzy się wówczas o godzinie 18:30 z Getafe. Rywalizacja odbędzie się na Camp Nou.