Real Madryt ruszył po Haalanda. Padł pierwszy konkretny ruch

22:35, 27. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Football Insider

Erling Haaland znalazł się na celowniku Realu Madryt. Football Insider informuje, że przedstawiciele Królewskich nawiązali kontakt z otoczeniem Norwega, sondując jego sytuację.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wkroczył do gry

Erling Haaland od dawna pozostaje zawodnikiem, którego Real Madryt ma na swoim radarze, ale teraz pojawił się nowy impuls. Klub z Estadio Santiago Bernabeu miał skontaktować się z przedstawicielami napastnika Manchesteru City, aby sprawdzić, jak może wyglądać jego przyszłość w obliczu problemów angielskiego zespołu.

Na tym etapie nie ma mowy o negocjacjach między klubami ani oficjalnej ofercie. Football Insider przekazuje, że Real chce przede wszystkim rozpoznać sytuację. W podobny sposób działać ma również Arsenal, który także miał wykonać pierwszy ruch wobec otoczenia norweskiego snajpera.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Haaland jest związany z Manchesterem City kontraktem aż do czerwca 2034 roku. W związku z tym ewentualny transfer byłby niezwykle skomplikowaną operacją. Nie wiadomo również, czy w umowie znajduje się mechanizm pozwalający mu na automatyczne odejście w przypadku poważnych konsekwencji sportowych dla klubu. Wszystko może zatem zależeć od decyzji samego zawodnika oraz sytuacji City.

Na razie Norweg nie daje powodów, aby sądzić, że zamierza opuścić Etihad Stadium. Początek sezonu tylko podkreśla jego znaczenie dla zespołu. Haaland zdobył pięć bramek w pierwszych pięciu spotkaniach Premier League. Real ma jednak monitorować rozwój wydarzeń i czekać na kolejne decyzje dotyczące Manchesteru City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości