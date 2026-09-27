Real Madryt ruszył po Haalanda. Padł pierwszy konkretny ruch

Erling Haaland znalazł się na celowniku Realu Madryt. Football Insider informuje, że przedstawiciele Królewskich nawiązali kontakt z otoczeniem Norwega, sondując jego sytuację.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wkroczył do gry

Erling Haaland od dawna pozostaje zawodnikiem, którego Real Madryt ma na swoim radarze, ale teraz pojawił się nowy impuls. Klub z Estadio Santiago Bernabeu miał skontaktować się z przedstawicielami napastnika Manchesteru City, aby sprawdzić, jak może wyglądać jego przyszłość w obliczu problemów angielskiego zespołu.

Na tym etapie nie ma mowy o negocjacjach między klubami ani oficjalnej ofercie. Football Insider przekazuje, że Real chce przede wszystkim rozpoznać sytuację. W podobny sposób działać ma również Arsenal, który także miał wykonać pierwszy ruch wobec otoczenia norweskiego snajpera.

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Haaland jest związany z Manchesterem City kontraktem aż do czerwca 2034 roku. W związku z tym ewentualny transfer byłby niezwykle skomplikowaną operacją. Nie wiadomo również, czy w umowie znajduje się mechanizm pozwalający mu na automatyczne odejście w przypadku poważnych konsekwencji sportowych dla klubu. Wszystko może zatem zależeć od decyzji samego zawodnika oraz sytuacji City.

🚨 HAALAND UPDATE 🚨



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🔗 https://t.co/u2furEH4H9 pic.twitter.com/xbx6mjsNaK — Football Insider (@footyinsider247) September 27, 2026

Na razie Norweg nie daje powodów, aby sądzić, że zamierza opuścić Etihad Stadium. Początek sezonu tylko podkreśla jego znaczenie dla zespołu. Haaland zdobył pięć bramek w pierwszych pięciu spotkaniach Premier League. Real ma jednak monitorować rozwój wydarzeń i czekać na kolejne decyzje dotyczące Manchesteru City.