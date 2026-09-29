Raphinha kontuzjowany. Koszmarna wiadomość dla Barcelony

15:47, 29. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Raphinha doznał kontuzji w towarzyskim meczu reprezentacji Brazylii z Australią. Fabrizio Romano powołując się na brazylijską federację, poinformował, że piłkarz zgłosił uraz prawego uda.

Raphinha
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Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zgłosił kontuzję prawego uda

Reprezentacja Brazylii podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania zaplanowała trzy mecze towarzyskie: dwumecz z Australią i starcie z Indiami. Pierwsze dwa spotkania podopieczni Carlo Ancelottiego mają już za sobą. Na start zremisowali z Australijczykami (1:1), a we wtorek odnieśli przekonujące zwycięstwo, rozbijając rywala (4:2). Jedną z bramek strzelił Raphinha, który zagrał jako kapitan pięciokrotnych mistrzów świata.

Niestety gwiazdor FC Barcelony nie był w stanie dokończyć meczu. W przerwie zgłosił dolegliwość w prawym udzie i na drugą połowę już nie wyszedł. Fabrizio Romano powołując się na brazylijską federację, potwierdził kontuzję mięśniową u 29-letniego piłkarza.

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Na ten moment nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Jeszcze dziś Raphinha ma przejść dokładne badania, które wykażą, co dokładnie się stało. Potencjalna przerwa w grze zawodnika byłaby olbrzymim ciosem dla FC Barcelony. W tym sezonie Brazylijczyk jest motorem napędowym Katalończyków. Łącznie strzelił już 14 bramek i zanotował 3 asysty w 8 meczach. Hansi Flick ustawia go w roli napastnika.

Barcelona wróci do rywalizacji o punkty (10 października). Po przerwie na kadrę mistrz Hiszpanii zmierzy się przed własną publicznością z Getafe. Następnie na Blaugranę czeka Galatasaray i PSG w Lidze Mistrzów oraz Real Betis w La Liga. Wszystkie trzy spotkania odbędą się na wyjeździe.

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