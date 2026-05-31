Bayern Monachium marzy o… byłym piłkarzu Radomiaka Radom

Luka Vusković jest jednym z najlepszych stoperów młodego pokolenia na świecie. 19-letni Chorwat, który w przeszłości przebywał na wypożyczeniu w Radomiaku Radom, wzbudza zainteresowanie Bayernu Monachium - podaje Ekrem Konur.

Luka Vusković na liście życzeń Bayernu Monachium

Luka Vusković w minionym sezonie występował na podstawie wypożyczenia w HSV. 19-letni środkowy obrońca, którego karta zawodnicza należy do Tottenhamu Hotspur, był jednym z najlepszych defensorów zakończonej kampanii Bundesligi. Chorwat po raz kolejny udowodnił, że uchodzi za czołowy talent młodego pokolenia w europejskim futbolu. Warto przypomnieć, że wcześniej na takiej samej zasadzie reprezentował również Radomiaka Radom, gdzie także zbierał bardzo pozytywne recenzje. Tak dobra postawa 19-latka naturalnie przyciąga uwagę największych klubów na Starym Kontynencie.

Jak poinformował Ekrem Konur, rozwój Vuskovicia uważnie śledzi między innymi Bayern Monachium. Skauci bawarskiego giganta są pod ogromnym wrażeniem umiejętności mierzącego 193 centymetry stopera i wystawili mu znakomite opinie. Mistrzowie Niemiec widzą w nim zawodnika, który w przyszłości mógłby stać się filarem defensywy. Realizacja takiego transferu nie będzie jednak łatwa, ponieważ Tottenham Hotspur nie zamierza sprzedawać swojego utalentowanego piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że młody Chorwat wkrótce wróci do Londynu i otrzyma pierwszą poważną szansę w zespole Kogutów.

Warto dodać, że Vusković znajduje się również na radarach Realu Madryt, Barcelony oraz Paris Saint-Germain. Zainteresowanie ze strony europejskich gigantów pokazuje, jak wysoko oceniany jest potencjał młodego defensora. Mimo to jego najbliższa przyszłość ma być związana z Tottenhamem. Portal „Transfermarkt” wycenia czterokrotnego reprezentanta Chorwacji na około 60 milionów euro, a jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.