Flick chce go zatrzymać, ale Barcelona myśli o sprzedaży

22:28, 31. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło: El Nacional

Barcelona skupia się na wzmocnieniach, ale myśli również o potencjalnych sprzedażach. Sensacyjnym kandydatem do rozstania jest Jules Kounde. Spore wątpliwości wobec niego ma Deco, choć Hansi Flick wolałby go zatrzymać - ujawnia "El Nacional".

Hansi Flick
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Kounde trafi na sprzedaż? Deco wątpi w powrót do formy

Barcelona sfinalizowała już transfer Anthony’ego Gordona, a to dopiero początek. Planuje również sprowadzić Juliana Alvareza oraz Bernardo Silvę, nie zapominają przy tym o wzmocnieniach innych formacji. Niewykluczone, że sięgnie po nowego bocznego defensora, choć to w pierwszej kolejności wymagałoby zarobienia pieniędzy na sprzedaży jednej z gwiazd. Niepewny przyszłości na Camp Nou jest Jules Kounde, który ma za sobą bardzo słaby sezon. Sztab szkoleniowy w kontekście przyszłego sezonu może go zdegradować do roli rezerwowego, stawiając jednocześnie na Erica Garcię.

W grę wchodzi także sprzedaż Francuza, o czym informuje „El Nacional”. Flick uważa, że jest jeszcze w stanie wykrzesać z niego znacznie więcej, a ten może wrócić do najwyższej formy. Innego zdania jest Deco, który z kolei wątpi w Kounde i skłaniałby się ku rozstaniu. Na takim działaniu Barcelona z pewnością mogłaby dobrze zarobić, bowiem ten dalej cieszy się dużym uznaniem na rynku transferowym.

W Katalonii panuje dwugłos, jeśli chodzi o nastawienie do Kounde. Zadecydować może jego postawa na nadchodzących mistrzostwach świata. Jeśli pokaże się tam z dobrej strony, Barcelona da mu kolejną szansę. W przeciwnym wypadku może go definitywnie skreślić i wystawić na listę transferową.

Kounde zakończył sezon 2025/2026 z 47 występami na koncie. Zgromadził w tym czasie trzy bramki oraz cztery asysty.

