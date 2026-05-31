Chelsea daje wolną rękę Xabiemu Alonso w kwestii budowy składu. Jak się okazuje, The Blues skreślili już Alejandro Garnacho oraz Pedro Neto. Klub wysłucha ofert za tych zawodników - informuje Max Fretwell.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea wysłucha ofert za Alejandro Garnacho i Pedro Neto

Od przyszłego sezonu na ławce trenerskiej Chelsea będzie zasiadał Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec ma pełne zaufanie od klubu i otrzymał wolną rękę w budowie składu na kolejną kampanię. Tymczasem Max Fretwell zdradza, że The Blues podjęli już pierwsze decyzje. Otóż londyńczycy nie wiążą przyszłości z Alejandro Garnacho oraz Pedro Neto i chcą w letnim okienku transferowym wysłuchać za nich ofert.

O ile Pedro Neto miał jeszcze swoje momenty w Chelsea, o tyle Alejandro Garnacho kompletnie zawodzi. Portugalczyk nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego otoczenie. Nie tak dawno był łączony nawet z FC Barceloną. Jednak większy problem może mieć argentyński skrzydłowy. Wkrótce po 21-latka powinny zgłosić się chętne kluby, ale nie spodziewajmy się, że będą to topowe marki.

Chelsea finalnie nie zdołała zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Taki stan rzeczy może sprawić, że Xabi Alonso będzie miał ograniczony budżet. The Blues w poprzednich latach wydawali mnóstwo pieniędzy na wzmocnienia i wielu z tych zawodników kompletnie nie mogło odnaleźć się na Stamford Bridge. Tak jest właśnie w przypadku Alejandro Garnacho. Pedro Neto jednak dał więcej drużynie.