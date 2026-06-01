Kane, Dembele i Yamal wśród faworytów. Ranking Złotej Piłki

Harry Kane jest obecnie faworytem do zdobycia nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie w 2026 roku. Goal.com zaprezentował najnowszy ranking Złotej Piłki.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Koniec sezonu to idealny moment, żeby zrobić pierwsze podsumowanie minionych miesięcy. Poznaliśmy już zwycięzcę najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie, czyli Ligi Mistrzów. Trofeum ponownie trafiło do Paris Saint-Germain, które zapisało się w historii, broniąc tytuł. Najlepszym piłkarzem finału wybrano Vitinhę, a najlepszym zawodnikiem rozgrywek Khvichkę Kvaratskhelię.

Wielkimi krokami zbliża się coroczna gala plebiscytu France Football, czyli popularna „Złota Piłka”. Serwis Goal.com udostępnił najnowszy ranking, wskazując faworytów do zdobycia najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w świecie piłki nożnej.

Co ciekawe, na 1. miejscu nie znalazł się ani Vitinha, ani Kvaratskhelia, ani nawet żaden finalista Ligi Mistrzów. Największym faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest Harry Kane, czyli gwiazda Bayernu Monachium. W tym sezonie Anglik imponował skutecznością. Z Bawarczykami sięgnął po potrójną koronę na krajowym podwórku, ale z Ligą Mistrzów pożegnał się w półfinale. Indywidualnie strzelił 61 bramek w 51 meczach. Na podium wśród faworytów wyróżniono również Ousmane Dembele i Lamine Yamala.

Najnowszy ranking faworytów do zdobycia Złotej Piłki: