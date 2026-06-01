Kane, Dembele i Yamal wśród faworytów. Ranking Złotej Piłki

Harry Kane faworytem do zdobycia Złotej Piłki
Koniec sezonu to idealny moment, żeby zrobić pierwsze podsumowanie minionych miesięcy. Poznaliśmy już zwycięzcę najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie, czyli Ligi Mistrzów. Trofeum ponownie trafiło do Paris Saint-Germain, które zapisało się w historii, broniąc tytuł. Najlepszym piłkarzem finału wybrano Vitinhę, a najlepszym zawodnikiem rozgrywek Khvichkę Kvaratskhelię.
Wielkimi krokami zbliża się coroczna gala plebiscytu France Football, czyli popularna „Złota Piłka”. Serwis Goal.com udostępnił najnowszy ranking, wskazując faworytów do zdobycia najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w świecie piłki nożnej.
Co ciekawe, na 1. miejscu nie znalazł się ani Vitinha, ani Kvaratskhelia, ani nawet żaden finalista Ligi Mistrzów. Największym faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest Harry Kane, czyli gwiazda Bayernu Monachium. W tym sezonie Anglik imponował skutecznością. Z Bawarczykami sięgnął po potrójną koronę na krajowym podwórku, ale z Ligą Mistrzów pożegnał się w półfinale. Indywidualnie strzelił 61 bramek w 51 meczach. Na podium wśród faworytów wyróżniono również Ousmane Dembele i Lamine Yamala.
Najnowszy ranking faworytów do zdobycia Złotej Piłki:
- Harry Kane (Bayern Monachium)
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Monachium)
- Kylian Mbappe (Real Madryt)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Luis Diaz (Bayern Monachium)
- Declan Rice (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)