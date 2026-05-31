Real Madryt może przeprowadzić głośny transfer z Arsenalu. A chodzi o Declana Rice'a. W obozie Królewskich są rozmowy, aby angielski gwiazdor stał się priorytetem - informuje "TEAMtalk".

Real Madryt ma za sobą fatalny sezon, który zakończył się bez trofeum. Teraz Florentino Perez i spółka zamierzają zaszaleć na rynku, aby wzmocnić odpowiedniego skład. Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia z obozu Los Blancos przekazuje „TEAMtalk”. Otóż wewnątrz hiszpańskiego klubu trwają rozmowy na temat Declana Rice’a. Wkrótce gwiazda Arsenalu może stać się priorytetem transferowym Królewskich.

Na ten moment jeszcze nie ma żadnych konkretów ze strony Realu Madryt. W obozie Królewskich trwają wyłącznie rozmowy. Niewątpliwie wyciągnięcie Declana Rice’a z Arsenalu będzie graniczyło z cudem. Reprezentant Anglii jest gwiazdą zespołu i nawet kosmiczna oferta na stole może nie przekonać Kanonierów do rozstania ze swoim pomocnikiem.

Gdyby doszło do przeprowadzki Declana Rice’a do Realu Madryt, to ciężko byłoby pobić ten transfer. Prawdopodobnie byłoby to największy ruch w nadchodzącym letnim okienku. Jednak szanse powodzenia na taką transakcję są bardzo niewielkie. Królewscy jeszcze nie spieszą z działanami i chcą na spokojnie przeanalizować całą sytuację.

Declan Rice w poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań w koszulce Arsenalu. Angielski pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 11 asyst.