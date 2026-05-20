Arteta poprowadził Arsenal do mistrzostwa. Nagle takie wieści

Arsenal zachwycony pracą Artety! Nagrodą nowy kontrakt
Arsenal został mistrzem Anglii w sezonie 2025/2026. Kwestia tytułu rozstrzygnęła się w meczu Bournemouth – Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli musieli wygrać, aby przedłużyć szanse na walkę o 1. miejsce w Premier League. We wtorek wieczorem na St. Vitality Stadium padł jednak remis (1:1). W efekcie Kanonierzy mogli świętować długo wyczekiwane mistrzostwo.
Autorem największego sukcesu Arsenalu od 2004 roku jest Mikel Arteta. Hiszpan prowadzi zespół od siedmiu lat, a ostatnie trzy sezony zawsze kończył na 2. miejscu w lidze. Teraz jednak osiągnął to, o czym marzył nie tylko on, ale cały klub oraz kibice. Londyńczycy przewidzieli dla niego nagrodę, o czym poinformował Fabrizio Romano.
W najbliższym czasie Arteta może spodziewać się oferty nowego kontraktu. Arsenal już w marcu zdecydował, że chce kontynuować projekt, któremu przewodzi 44-latek. Decyzja nie zostałaby zmieniona nawet w przypadku braku wygrania Premier League. Triumf w lidze to jednak nie wszystko, ponieważ 30 maja Kanonierzy zmierzą się z Paris Saint-Germain w pierwszym od 2006 roku finale Ligi Mistrzów.
Na ten moment Arteta nie zamierza zaprzątać sobie głowy kwestią kontraktu. Jest w pełni skupiony na nadchodzącym finale. Natomiast według dziennikarza przedłużenie umowy to tylko formalność. Hiszpański taktyk uwielbia pracę w Londynie i czeka na rozmowy. Jak dotąd prowadził drużynę w 350 meczach. Jego bilans to 216 zwycięstw, 60 remisów i 74 porażki.