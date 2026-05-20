Arteta poprowadził Arsenal do mistrzostwa. Nagle takie wieści

Arsenal nie ma czasu na świętowanie mistrzostwa Anglii, ponieważ zaraz czeka ich finał Ligi Mistrzów. Jak poinformował Fabrizio Romano nagrodę za dobry sezon otrzyma Mikel Arteta. Hiszpański szkoleniowiec dostanie propozycję nowego kontraktu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zachwycony pracą Artety! Nagrodą nowy kontrakt

Arsenal został mistrzem Anglii w sezonie 2025/2026. Kwestia tytułu rozstrzygnęła się w meczu Bournemouth – Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli musieli wygrać, aby przedłużyć szanse na walkę o 1. miejsce w Premier League. We wtorek wieczorem na St. Vitality Stadium padł jednak remis (1:1). W efekcie Kanonierzy mogli świętować długo wyczekiwane mistrzostwo.

Autorem największego sukcesu Arsenalu od 2004 roku jest Mikel Arteta. Hiszpan prowadzi zespół od siedmiu lat, a ostatnie trzy sezony zawsze kończył na 2. miejscu w lidze. Teraz jednak osiągnął to, o czym marzył nie tylko on, ale cały klub oraz kibice. Londyńczycy przewidzieli dla niego nagrodę, o czym poinformował Fabrizio Romano.

W najbliższym czasie Arteta może spodziewać się oferty nowego kontraktu. Arsenal już w marcu zdecydował, że chce kontynuować projekt, któremu przewodzi 44-latek. Decyzja nie zostałaby zmieniona nawet w przypadku braku wygrania Premier League. Triumf w lidze to jednak nie wszystko, ponieważ 30 maja Kanonierzy zmierzą się z Paris Saint-Germain w pierwszym od 2006 roku finale Ligi Mistrzów.

Na ten moment Arteta nie zamierza zaprzątać sobie głowy kwestią kontraktu. Jest w pełni skupiony na nadchodzącym finale. Natomiast według dziennikarza przedłużenie umowy to tylko formalność. Hiszpański taktyk uwielbia pracę w Londynie i czeka na rozmowy. Jak dotąd prowadził drużynę w 350 meczach. Jego bilans to 216 zwycięstw, 60 remisów i 74 porażki.